Cristina Scuccia all’Isola: “Apprezzo il mio coraggio ma a volte parlo e vengo aggredita” Cristina Scuccia nel corso della seconda puntata dell’Isola ha parlato dell’avventura che sta vivendo: “Qui è tosta, è difficile la convivenza. Basta poco per far accendere le micce, non si può quasi parlare perché vieni aggredita, non riusciamo ad entrare in sintonia”, le parole.

Nel corso della seconda puntata dell'Isola dei Famosi, Cristina Scuccia ha raccontato del suo passato. La vincitrice di The Voice nel 2014, si è lasciata alle spalle la vita da suora: "Qui è tosta, avevo sottovalutato tante cose. Ma anche questa è una prova, piano piano proverò ad affrontarla. La cosa più tosta, oltre la fame, è la convivenza".

Le parole di Cristina Scuccia

Per Cristina Scuccia la vita sull'Isola dei Famosi non è semplice e non solo per la mancanza del cibo, anche per le incomprensioni che nascono dalla convivenza: "Cerco di fare sempre tutto, anche per gli altri. Nella comunità religiosa si tendeva ad un bene unico, qui vedi chi la vive come se fosse un'esperienza spirituale e chi invece come un palcoscenico. A volte mi sento un pesce fuor d'acqua, pensavo "Che ci faccio qua?". Dopo la prima settimana, ha capito che le piace svegliarsi con il suono del mare: "Mi piace anche il mio coraggio davanti alle mie paure. Ho paura degli animali, ma ho continuato a dormire. La cosa più difficile non è la fame, potrei andare avanti senza mangiare ancora un po', ma ho difficoltà a trovare il linguaggio giusto per entrare in empatia con tutti. Basta poco per far accendere le micce, non si può quasi parlare perché vieni aggredita, non riusciamo ad entrare in sintonia". Non è stato facile per la Scuccia accettare di partecipare al reality: "Non è stato facile partire per l'Isola, ho pensato che in questa fase di cambiamento era giusto viversi l'esperienza, mia personale, cercando di lottare contro le mie paure, affrontare una comunità diversa. Attraverso gli altri si rivela una parte di noi sconosciuta. Devo limare delle cose di me, non ho paura degli altri".

Su Nathaly Caldonazzo: "Con lei faccio fatica ad avere un rapporto"

La naufraga ha rivelato di provare simpatia per Helena Prestess: "Ora rappresenta per me una sicurezza, mi tranquillizza". Sul rapporto con Nathaly Caldonazzo ha aggiunto: "Nessuna mi sta antipatica, ho avuto una divergenza con Nathaly Caldonazzo ma poi le ho chiesto scusa, non riesco a capire il suo modo di porsi. Lei è generosa, però ci sono alcuni momenti in cui mi parla urlando, è lei la persona con la quale faccio più fatica".