L'ad Rai Sergio contro il manager di Pino Insegno: "Mandato ai legali per valutare sue affermazioni"

Non sono piaciute all'amministratore delegato Rai Roberto Sergio le parole di Diego Righini, manager di Pino Insegno, che in un'intervista rilasciata nelle scorse ore a TvBlog, in cui ha parlato, ancora una volta con toni polemici, di quanto accaduto con l'affaire L'Eredità, strappato al suo assistito, spostato alla conduzione di Reazione a Catena. In queste ore Sergio ha dichiarato a LaPresse di aver dato mandato ai legali Rai per valutare la presa di posizione dell'agente. Questo il testo:

“In una giornata in cui avremmo dovuto parlare degli straordinari risultati di ascolto del weekend della Rai, in particolare di “The Voice Kids” e ‘Ballando con le stelle ‘ col 25% di share, e di una pagina straordinaria di servizio pubblico realizzata dall’inchiesta di Monica Maggioni a ‘In mezz’ora’ di oggi, ancora una volta la Rai si trova a dover replicare alle continue dichiarazioni polemiche e prese di posizioni che sono francamente non più accettabili”.

Il riferimento di Sergio è a due questioni differenti: “La prima riguarda le dichiarazioni di Diego Righini, il manager di Pino Insegno. A riguardo ho già dato mandato, alla Direzione legale della Rai, di approfondire quanto dichiarato dal manager per gli opportuni provvedimenti". Quindi Sergio di dedica a quanto affermato dal neo consigliere eletto dai dipendenti Di Pietro, che aveva difeso Report da diffide e accuse: "Ho avuto modo di leggere un tweet del consigliere Di Pietro che si erge a difensore di ‘Report’, ma voglio precisare che non ce n’era alcun bisogno perché nessuno, in Rai, ha mai messo in discussione il giornalismo d’inchiesta". Questo il tweet in questione di Di Pietro:

Infine Sergio ha parlato della questione Corsini e delle polemiche suscitate dalla presenza del direttore Approfondimenti Rai alla festa di Atreju, con le sue parole contro Elly Schlein e le affermazioni tutt'altro che imparziali dal punto di vista politico, pesantemente contestate dall'opposizione e, in particolare, da Sandro Ruotolo: "Per quanto attiene al Direttore dell’approfondimento Paolo Corsini, l’azienda ha richiesto chiarimenti che dovranno pervenire entro 5 giorni. Solo al termine della procedura saranno presi eventuali provvedimenti disciplinari”.

Che cosa ha detto il manager di Pino Insegno su Marco Liorni

"Come al solito girano false informazioni intorno al nostro rapporto con la Rai. La verità è che la Rai ha formalizzato a noi una richiesta ben precisa", aveva dichiarato Diego Righini che sul caso Eredità, per molti mesi nelle mani di Insegno e poi da queste sfilato per andare a Marco Liorni. Ha quindi proseguito Di Pietro:

Pino Insegno ha scelto Reazione a Catena, il suo programma storico dove ancora detiene il record di share assoluto in Rai, lasciando al Presta’s Boy la possibilità di fare “L’Eredità”.