La sigla di Mare Fuori arriva al GF Vip, come hanno reagito i concorrenti Gli autori del Grande Fratello Vip hanno riprodotto nella casa la sigla di Mare Fuori, una delle serie più popolari del momento. Oriana Marzoli l’ha ascoltata ed è rimasta totalmente indifferente.

A cura di Elisabetta Murina

Mare Fuori è arrivata al Grande Fratello Vip. Gli autori del reality hanno fatto sentire nella casa più spiata d'Italia la sigla di una delle più popolari serie tv del momento, cantata dall'attore Matteo Paolillo, che interpreta il personaggio di Edoardo. Ecco quale è stata la reazione.

Oriana ascolta la sigla di Mare Fuori, la sua reazione

Anche nella casa del Grande Fratello Vip è stata fatta sentire la sigla di Mare Fuori, una delle serie tv più popolari del momento, che sta battendo ogni record. A condividere il momento è stato un utente su Twitter. Nel video risalente a questa mattina, si vede Oriana Marzoli intenta a truccarsi mentre in sottofondo si sente l'ormai famoso ritornello della canzone scritta da Matteo Paolillo.

La concorrente, stando al regolamento, non dovrebbe avere informazioni riguardo alla serie visto che è uscita in un momento successivo al suo ingresso nella casa del GF Vip. E, infatti, così è stato: è rimasta totalmente indifferente, come se non riconoscesse il brano e non l'avesse mai sentito prima. Comprensibile da un lato, non avendo intercettato in Spagna il successo italiano della serie di Rai 2.

Il successo di Mare Fuori

Mare fuori è diventato un vero e proprio successo a livello nazionale. La terza stagione continua a crescere in termini di ascolti e apprezzamenti, voglia di saperne sempre di più, nonostante la trama sia già nota grazie alla disponibilità di tutti gli episodi sulla piattaforma RiPlay in chiaro. Tornano quindi le vicende che hanno come protagonisti Filippo (Nicolas Maupas), Carmine (Massimiliano Caiazzo), Naditza (Valentina Romani), il comandante Massimo interpretato da Carmine Recano e il direttore del carcere minorile, Paola, che ha il volto di Carolina Crescentini.

Al cast si sono aggiunti nuovi attori tra i ragazzi che interpretano i giovani detenuti, tra loro Francesco Panarella che interpreta Luigi Di Meo detto Cucciolo, Giuseppe Pirozzi il cui ruolo è quello di Raffaele Di Meo detto Micciarella e Clara Soccini che interpreta Giulia, una trapper il cui nome d'arte è Crazy J. Molti altri, invece, pur essendo volti a cui il pubblico si è affezionato, andranno via.