La rivelazione di Signorini: “Onestini sta puntando Oriana, non so quanto gli interessi Nikita” Nella casa del GF Vip potrebbe nascere un flirt inaspettato, quello tra Luca Onestini e Oriana Marzoli. Ospite di Casa Chi, Alfonso Signorini ha rivelato che l’influencer spagnola ha fatto degli apprezzamenti nei confronti del coinquilino, che ha ricambiato. “Luca sta puntando Oriana, non so quanto interesse abbia per Nikita”, ha poi aggiunto.

A cura di Elisabetta Murina

Al Grande Fratello Vip potrebbe nascere uno "scambio di coppia" inaspettato. Oriana Marzoli e Luca Onestini sarebbero interessati uno all'altra. L'influencer spagnola non avrebbe nascosto un certo interesse per il coinquilino, che ha ricambiato i complimenti. A rivelarlo Alfonso Signorini ospite dell'ultima puntata di Casa Chi.

Gli apprezzamenti di Oriana nei confronti di Onestini

Durante il daytime del 5 dicembre del GF Vip, Signorini ha chiamato in confessionale Oriana e Luca, dopo aver notato certi comportamenti che lasciano pensare a un interesse reciproco. "Finita con Antonino, ho visto che hai avuto modo di fare degli apprezzamenti su Luca", ha detto il conduttore in collegamento con l'influencer spagnola, che sembra aver messo da parte il flirt con Antonino Spinalbese. "Hai detto che è un gran pezzo di gnocco, mentre lui faceva la doccia tu hai fatto dei complimenti", ha poi continuato Signorini. Oriana ha confermato il tutto, mentre Onestini si è sentito decisamente lusingato: "Io ricambio assolutamente, anche lei è un gran pezzo di .. ".

"Onestini guarda già Oriana"

Il conduttore del GF Vip poi, ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, è tornato sull'argomento Oriana-Onestini, aggiungendo qualche rivelazione in più. Signorini ha raccontato un aneddoto sull'influencer spagnola e il coinquilino, che ha usato volontariamente un oggetto di Nikita per suscitare una sua reazione e anche un pò per provocarla.

In più Signorini sostiene che il modello, ormai esperto delle dinamiche di reality, giochi molto sul flirt con le ragazze: "Luca è un grande professionista dei reality. Non so quanto interesse abbia per Nikita, la preferita del pubblico. Adesso però secondo me lui guarda già ad Oriana, sta puntando lei".