La rivelazione di Fiordaliso e Vittorio: "Ecco chi vincerà il Grande Fratello" La cantante ha tracciato un bilancio della sua esperienza al Grande Fratello poi, con Vittorio Menozzi, ha dato il favorito alla vittoria finale.

Fiordaliso è stata ospite di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin i mesi passati al Grande Fratello. Nel salottino della domenica pomeriggio, Fiordaliso ha fatto il suo bilancio personale in merito all'esperienza: "Sono stata molto bene". Successivamente, Fiordaliso ha poi lasciato un pronostico, insieme a un altro protagonista del Gf e cioè Vittorio, su quello che sarà il vincitore del Grande Fratello. Ecco quello che ha dichiarato a Verissimo.

Il pronostico di Fiordaliso e Vittorio

Fiordaliso, raggiunta da Vittorio Menozzi, ha dichiarato: "Vittorio è un ragazzo molto profondo. Ha 24 anni, ma di testa ne ha 75. Forse per questo aveva rapporti ottimi con me e con Beatrice". Proprio su Beatrice Luzzi esce il pronostico favorevole da parte di entrambi: "Una tra lei e Perla Vatiero, ma per me più Beatrice".

L'esperienza al Grande Fratello

Fiordaliso ha poi voluto raccontare la sua esperienza fatta al Grande Fratello: "Sono stata bene e la gente non capisce quanto sia stato importante per me vivere cinque mesi nella stessa stanza, fare colazione, fare pranzo nella stessa casa, essere tutti insieme. È un'esperienza unica. Se tu sei aperta a una cosa così, che magari ne hai bisogno, io venivo da un periodo non facile, ti lasci andare. Non mi interessava chi ero, ero libera e me la sono goduta". Fiordaliso ha poi ripercorso quello che è stato un dramma che aveva già raccontato nel 2023, la morte di sua madre: "Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come. Lei si è ammalata di Covid, l'ha portata via un'ambulanza. Quella è stata una tragedia e continua a essere tale per me". Lo scorso maggio, invece, ha perso anche il padre ma è morto serenamente a casa sua: "Aveva 93 anni e l'abbiamo accompagnato. Se n'è andato dolcemente nel giro di due mesi".