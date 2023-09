La regia di Pomeriggio5 stacca sull’omaggio alle vittime di femminicidio, il post di Samuele Bersani Samuele Bersani commenta infastidito quanto accaduto durante la prima puntata di Pomeriggio5 quando la regia ha staccato sulle immagini delle donne vittime di femminicidio, comparse sul maxi schermo alle spalle della conduttrice Myrta Merlino sulle note della canzone “C’è tempo” di Ivano Fossati.

A cura di Stefania Rocco

Samuele Bersani commenta infastidito quanto accaduto qualche giorno fa, durante la prima puntata della nuova stagione di Pomeriggio5 con Myrta Merlino. Come annunciato dalla conduttrice, uno dei temi portanti dell’edizione in corso del programma di infotainment di Canale5 sarà la lotta alla violenza contro le donne. Per tenere fede a questo proposito, quasi in chiusura della puntata, Merlino ha annunciato un omaggio alle donne che hanno perso la vita a causa di un uomo. La regia – quel giorno firmata da Ermanno Corbella, sostituito dopo una sola puntata da Franco Bianca – ha quindi allargato l'inquadratura su una panoramica dello studio, mostrando il maxi schermo alle spalle della conduttrice sul quale sono state fatte scorrere le immagini di Giulia Tramontano, Emanuela Candela, Alessandra Vicentini, Martina Scialdone, Anna Scala, Iris Setti, Yrelis Pena Santana e diverse altre. In sottofondo la canzone “C’è tempo” di Ivano Fossati.

La regia interrompe il tributo, il commento di Samuele Bersani

Mentre la canzone era ancora in corso, la regia ha interrotto il tributo reso dalla trasmissione alle donne vittime di violenza: il brano di Fossati è stato rapidamente sostituito con il nuovo jingle di Pomeriggio5 per poi lasciare la linea alla pubblicità. Tempi che non sono piaciuti a Samuele Bersani che, via Instagram, ha commentato così l’accaduto: “Lo stacchetto pubblicitario su C’è tempo di Ivano Fossati è la metafora sonora di questo paese. Ivano Fossati, perdonali per quello che hanno fatto”.

Cambio di regia a Pomeriggio5: Ermanno Corbella sostituito da Franco Bianca

Ermanno Corbella è stato regista di Pomeriggio5 per una sola puntata. A meno di 24 ore dall’esordio della nuova stagione del contenitore pomeridiano di Canale5, l’ex regista de L’aria che tira è stato sostituito da Franco Bianca. “Non è vero che sono stato licenziato, è stato deciso concordemente con Mediaset di non proseguire il rapporto di lavoro, il contratto firmato era per tutta questa stagione”, ha spiegato Corbella a TvBlog, “Esistono ragioni di fondo, verranno analizzate… non da me. Comunque non è questo il momento di farlo. Il gobbo a vista? Fa parte degli errori di una diretta. Abbiamo provato molto poco per ragioni contingenti. Voglio dire: la prima puntata è sempre un numero zero, a maggior ragione se non si è provato. È normale che gli aggiustamenti inizino dalla seconda puntata in poi. Giustamente, chi è arrivato ha aggiustato le cose che non avevano funzionato nella prima. Lo avrei fatto anche io, è normale. Comunque non mi piace valutare il lavoro degli altri”.