“Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso”: la regia stacca su Vittorio Sgarbi a Pomeriggio 5 “Politico fiorentino già amante di Barbara d’Urso”, così Vittorio Sgarbi ironico ieri a Pomeriggio 5. Un secondo dopo la regia aveva già staccato e mandato in onda il servizio su Cristina Seymandi, l’imprenditrice ex compagna di Massimo Segre.

Una battuta di Vittorio Sgarbi, sapientemente lanciata durante la seconda puntata del nuovo Pomeriggi0 5 di Myrta Merlino. "Politico fiorentino già amante di Barbara d'Urso", così il sottosegretario alla Cultura ha ironizzato sulla lista di presunti amanti di Cristina Seymandi, l'imprenditrice ex compagna di Massimo Segre. Quest'ultimo volle rendere noto sui social, con un video diventato a dir poco virale, il presunto tradimento dell'allora compagna alla vigilia di nozze, che nella stessa occasione sarebbero state annullate.

La battuta di Vittorio Sgarbi su Barbara d'Urso

Vittorio Sgarbi è intervenuto durante la domanda della conduttrice Myrta Merlino al sindaco di Firenze, Dario Nardella. "Cristina Seymandi grande imprenditrice, si è occupata anche di politica, l'hai conosciuta insieme alla Appendino (Chiara, ex sindaca di Torino, ndr), Dario?", rivolgendosi al Nardella, al che il noto critico d'arte: "Lui è stato uno degli amanti". Grosse risate in studio e poi il gelo, quando ha proseguito dicendo: "C'era una lista con una voce ‘politico fiorentino, già amante di Barbara d'Urso". La camera ha staccato subito per mandare in onda il servizio su Cristina Seymandi con la sua versione dei fatti. Nessuna menzione al fatto una volta tornati in trasmissione.

Che aria tira a Pomeriggi0 5

Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino è ancora agli inizi ma ha già fatto sentire la sua presenza nei palinsesti Mediaset. Il cambio di regia da Ermanno Corbella, voluto proprio dalla Merlino, a Franco Bianca è avvenuto precocemente dopo la prima puntata, che ha rappresentato a tutti gli effetti una puntata zero. Sperimentazioni con camera e luci, un gobbo di carta troppo in vista, la centralità delle storie in studio e in collegamento, il posizionamento della conduttrice e degli opinionisti nell'interazione con i protagonisti e i temi della settimana. Dalla prima alla seconda già le prime rifiniture per aggiustare il tiro, che ancora fatica a trovare una sua direzione ma potrebbe essere sulla giusta strada. Sicuramente lo è rispetto ai colleghi di rete, che prima, nell'era d'Urso, non trovavano mai spazi nei lanci sul blocco successivo, in quello che ormai era diventato un trattamento vicendevole con molti. Ieri per la prima volta un'entusiasta Merlino ha passato la linea al ‘mitico' Gerry Scotti e dato appuntamento per È sempre Cartabianca della sua amica Bianca Berlinguer, al debutto in prima serata su Rete 4. "Rimanete su queste reti", l'aria che tira è cambiata davvero.