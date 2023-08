Mediaset cancella dai social di Pomeriggio 5 video di Barbara d’Urso, la nuova stagione è alle porte Diversi utenti si sono accorti che i social media manager del Biscione hanno eliminato diversi contenuti social dalle pagine di Pomeriggio 5, come l’ultimo saluto agli spettatori di Barbara d’Urso in studio e l’intero gruppo di storie in evidenza dedicato all’ex conduttrice.

A cura di Giulia Turco

Pomeriggio 5 volta pagina dopo Barbara d’Urso e cancella diversi contenuti social legati alla conduttrice. A partire dal prossimo settembre infatti sarà Myrta Merlino a prendere le redini del contenitore pomeridiano Mediaset, che manterrà lo stesso nome. A quanto pare l’intenzione dell’azienda è di scrivere un nuovo capitolo del programma, che abbia meno legami possibili con il passato.

Eliminati diversi contenuti social legati a Barbara d’Urso

Qualcosa di simile era successo già negli scorsi mesi tra la Rai e Fabio Fazio, la cui immagine era stata cancellata dalle pagine social di Che Tempo Che Fa, che contavano milioni di seguaci. In quel caso tuttavia si trattava di un contenzioso tra l’azienda e il conduttore, costretto a riprendere da zero la lista di follower del programma del quale detiene i diritti e che ha trasferito sul NOVE. Ben diversa la questione di Pomeriggio 5, che resterà fisso in palinsesto, ma che cambierà volto com’è noto con Myrta Merlino, incaricata di dare un taglio giornalistico al programma. Diversi utenti, come fa notare Novella2000, si sono accorti che i social media manager del Biscione hanno eliminato diversi contenuti social dalle pagine di Pomeriggio 5, come l’ultimo saluto agli spettatori di Barbara d’Urso in studio e l’intero gruppo di storie in evidenza dedicato all’ex conduttrice.

Come sarà la nuova versione di Pomeriggio 5

La nuova edizione di Pomeriggio 5 inizia lunedì 4 settembre su Canale 5, anticipando di una settimana l’esordio di stagione di Alberto Matano, con la Vita in diretta che partirà invece lunedì’ 11 settembre. Sarà il tempo necessario per permettere al pubblico Mediaset di familiarizzare con il nuovo volto del pomeriggio e viceversa. Merlino si troverà tra le mani infatti un contenitore ben diverso da quelli che ha gestito finora su La 7, alle prese con notizie di colore, oltre che di attualità, e con la cronaca rosa. “Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare”, ha fatto sapere la giornalista. “Gossip? Mi piace di più la parola ‘scoop', condividere con il pubblico notizie esclusive. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita”.