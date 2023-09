Il nuovo regista di Pomeriggio5 è Franco Bianca: spariti pubblico, gobbo e telecamere a vista É visibile fin dal primo colpo d’occhio il cambio alla regia avvenuto a Pomeriggio5. Con l’arrivo di Franco Bianca in sostituzione di Ermanno Corbella (voluto da Myrta Merlino), spariscono il pubblico – che resta presenta in studio ma non viene inquadrato – il gobbo e le telecamere a vista piazzate agli angoli dello studio.

A cura di Stefania Rocco

Sono visibili fin dal primo colpo d’occhio gli effetti del cambio alla regia avvenuto a Pomeriggio5 a meno di 24 ore dal debutto. Con l’uscita di Ermanno Corbella (ex regista de L’aria che tira voluto da Myrta Merlino) sono spariti anche tre degli elementi che avevano caratterizzato, almeno dal punto di vista dell’impianto estetico, la messa in onda della prima puntata del format senza la ex conduttrice Barbara d’Urso: il fastidioso gobbo, piazzato proprio di fronte alla padrona di casa e spesso al centro delle inquadrature, le telecamere a vista poste agli angoli dello studio, e il pubblico che è rimasto presente pur non essendo inquadrato, se non per brevi istanti. L’effetto d’insieme restituisce un’immagine pulita, lineare ma anche simile a quella già testata, con successo, su Rai1 con La vita in diretta.

Lo studio di Pomeriggio5 con la regia di Franco Bianca

Il nuovo regista di Pomeriggio5 è Franco Bianca

A sostituire l’uscente Ermanno Corbella è stato Franco Bianca, già regista di programmi come Stasera Italia, Karaoke, Un posto al sole e Il gioco dei Nove. Bianca ha sostituito Corbella perché quest’ultimo, stando a quanto riportato da Davide Maggio, non avrebbe soddisfatto le aspettative dei vertici Mediaset. “L’operato del fedelissimo di Myrta Merlino non è piaciuto ai vertici Mediaset. In tanti ieri, del resto, hanno notato delle sbavature. Lo stesso studio, peraltro, non è uscito certamente valorizzato dalla regia”, si legge sul sito.

Gobbo, pubblico e telecamere a vista nella prima puntata di Pomeriggio5 firmato da Ermanno Corbella

Gli ascolti della nuova edizione di Pomeriggio5

La prima puntata di Pomeriggio5 ha fatto registrare ottimi ascolti. Il debutto di Myrta Merlino al timone della trasmissione ha beneficiato della curiosità del pubblico – e del fatto che la concorrenza di Rai1 sia ancora spenta – registrando 1.633.000 spettatori con il 21.37% di share. Un risultato superiore a quello prodotto lo scorso anno nella stessa puntata da Barbara d’Urso che si era fermata a 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share.