La Rai risponde a Berlusconi dopo la stoccata ad Affari Tuoi: “Cultura è terreno consolidato per noi, a differenza di altri”

Dopo le prime due puntate in sfida diretta con La Ruota della Fortuna, la Rai rivendica il successo di Affari Tuoi con un comunicato ufficiale firmato da Williams Di Liberatore, direttore del prime time, e replica a Berlusconi: “Cresciuti di sei punti di share in due giorni. La cultura per il servizio pubblico è un territorio consolidato, a differenza di altri”.

Chi ha vinto la guerra degli ascolti? Stefano De Martino o Gerry Scotti? La questione dell'Auditel, come ha ricordato bene Andrea Parrella in questo suo editoriale, è ormai una storia che ha a che fare più che con i numeri, con il loro racconto. E dopo due giornate di incertezze, con La Ruota della Fortuna in leggero vantaggio rispetto a un successo che pareva inscalfibile, Rai1 è scesa in campo con un comunicato del suo direttore prime time, Williams Di Liberatore, a rivendicare la bontà dell'esordio del suo cavallo di razza, Stefano De Martino. E c'è la replica a Pier Silvio Berlusconi: "La valorizzazione della lingua e della cultura italiana? Territorio consolidato per la Rai, per altri no".

Il comunicato della Rai

Secondo Williams Di Liberatore, i numeri parlano chiaro: in soli due giorni di programmazione, la fascia dell'access prime time ha visto una crescita significativa degli ascolti, "confermando ancora una volta la solidità del nostro intrattenimento e il legame profondo che il pubblico mantiene con noi l'intuizione della direzione di rete". Insomma, la Rai non avrebbe accusato il colpo. La risposta a Pier Silvio Berlusconi, però, sembra dimostrare il contrario.

La risposta a Pier Silvio Berlusconi

Nella giornata di oggi, c'è stata un'anticipazione a Morning News della puntata di questa sera de La Ruota della Fortuna, nella quale è possibile vedere Pier Silvio Berlusconi fare una sorpresa a Gerry Scotti. In quest'occasione, l'ad Mediaset ha punzecchiato Affari Tuoi: "Non è un gioco, si vincono tanti soldi per fortuna, senza nessun merito. Noi qui stiamo riportando nelle case degli italiani l'amore per la lingua italiana e un gioco che oltre ad essere divertente, è anche istruttivo". Di Liberatore non nasconde una certa soddisfazione nel rispondere indirettamente alle polemiche: "Se poi i parametri del confronto sono rappresentati da argomentazioni quali la qualità editoriale, la valorizzazione della lingua e della cultura, possiamo sostenere con orgoglio che per la Rai costituiscono territori consolidati mentre per altri continuano ad oggi essere scarsamente esplorati".