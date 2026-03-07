La programmazione Tv Rai per la Festa della Donna: film e programmi in onda l’8 marzo

Il palinsesto Rai nel giorno della Festa della Donna, l'8 marzo 2026, cambia volto per celebrare il ruolo delle donne nella società con spazi di approfondimento, servizi dedicati e programmi legati a storie femminili. La Tv diventa parte di un calendario più ampio, ricco di iniziative in tutta Italia: in molte città, ad esempio, il Ministero della Cultura ha previsto l'ingresso gratuito per le donne nei musei statali e nei luoghi della cultura italiani. Tornando alla proposta Rai per la Giornata internazionale della donna, si parte sabato 7 marzo con UnoMattina in Famiglia, dalle 8.35 su Rai1, con "Le donne nella storia italiana", con la partecipazione di Simona Costa, italianista e docente universitaria.

Cosa va in onda su Rai 1

Domenica 8 marzo Rai 1, a partire da UnoMattina in famiglia, omaggia la donna: alle 7.05, il programma con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta alla conduzione celebra la giornata nello spazio "Madre Coraggio" con Tiziana Ronzio. Il Tg1 regalerà ai spettatori uno speciale dal titolo Women Aid di Daniele Biggiero, in onda dalle 23.45 su Rai 1 e disponibile per la visione su RaiPlay, con Valeria Altobelli. Lunedì 9 marzo, sempre Rai 1, seguirà la celebrazione della Giornata internazionale della donna a cura del Tg1 e in collaborazione con Rai Quirinale dalle ore 10.55, in diretta anche su Rai Radio1.

Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Monica Setta

RaiNews celebrerà l'8 marzo con uno speciale in onda dalle 11 dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma con Roberta Ammendola che racconterà storie di 700milioni di donne che vivono in zone di conflitto. Per quanto riguarda i TGR, domenica tutti gli studi delle Sedi e dei Cptv che ospitano i Tg regiornali avranno un’illuminazione in tema con la Giornata e i Tg stessi trasmetteranno servizi e approfondimenti dedicati.

La programmazione di RaiPlay per la festa della donna

RaiPlay e in particolare le sezioni Cinema, Serie Tv e Documentari, offrirà numerosi film e fiction a tema. Tra questi Te l’avevo detto di Ginevra Elkann, Felicità di Micaela Ramazzotti, Vivere e Il colibrì di Francesca Archibug. Tra le serie propose c'è La Preside, Balene, Folle d'amore – Alda Merini, L'amica geniale, Blanca, Le indagini di Lolita Lobosco, Imma Tataranni, Mia Martini – Io sono Mia, con Serena Rossi protagonista.

Nella sezione Documentari sarà possibile assistere a Laura Biagiotti–La regina del cashmere, Non me l'aspettavo-Il basket di Matilde Villa, In punta di fioretto, Grazia Deledda-La rivoluzionaria, Le donne di Pasolini, In scena – Franca Valeri, un ritratto inedito.

I programmi su Radio Rai

Per Radio Rai, Rai Radio1 trasmetterà servizi nelle principali edizioni dei GR. Sarà celebrato l'8 marzo in Inviato speciale, in programma sabato dalle 8.30, con un racconto sulla condizione delle donne in Iran e su un progetto per l’emancipazione femminile in Ruanda, e in Voci dal mondo, domenica 8 marzo dalle 7.15, e L'aria che respiri, dalle 8.30.