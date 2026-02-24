Cosa vedere in TV martedì 24 febbraio se non si segue il Festival di Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La programmazione TV di martedì 24 febbraio, cosa vedere in alternativa a Sanremo 2026. Rai1 accende i riflettori sul Festival e la TV generalista fatica a stargli dietro. Anche quest'anno sembra che la programmazione non abbia alcuna intenzione di contrastare uno degli eventi più attesi dagli italiani. Canale5 si affida alla solita soap turca, poi qualche film e l'approfondimento di Bianca Berlinguer e Giovanni Floris. Ma non manca qualche chicca che potrebbe rappresentare una buona alternativa per chi non ama l'evento. Vediamo le proposte delle altre reti generaliste.

The Americas – La Costa Atlantica, il documentario in onda su Rai2

Stasera, martedì 24 febbraio, andrà in onda la prima delle quattro puntate di questo curatissimo documentario che racconta le meraviglie del continente americano. Il tema della prima puntata sarà la Costa atlantica, il Messico e il “Selvaggio West”. Con immagini inedite, gli spettatori si avventureranno nello spettacolo della natura, tra piante e animali maestosi. Il progetto si articolerà in quattro prime serate, in onda dal 24 al 27 febbraio. La voce narrante originale è quella dell'attore Tom Hanks. In Italia, ci sarà la voce di Angelo Maggi.

Un eroe in onda su Rai3

Il film scritto e diretto da Asghar Farhadi ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria al Festival di Cannes. La trama racconta del detenuto Rahim Soltani, che si trova in carcere per non avere onorato un debito. Ha un figlio e un matrimonio finito alle spalle. Quando la sua nuova compagna, Farkhondeh, trova una borsa d'oro, inizialmente Rahim pensa di usarlo per ripagare il suo debito e uscire dal carcere. Poi, però, decide di fare la cosa giusta e di cercare a chi appartenga per restituirlo. Dopo avere fatto questo gesto, finisce sotto i riflettori come esempio virtuoso. Quando sembra che le cose stiano andando per il meglio, si scatena un effetto a catena per cui la buona azione gli si ritorcerà contro.

Leggi anche Laura Pausini prima e dopo: come è cambiata la cantante dal primo Sanremo a oggi

Io sono Farah, la serie turca su Canale5

Andranno in onda ben quattro episodi per una lunga serata che si protrarrà dalle 21:20 all'01:00. Nella trama Behnam è pronto a uccidere Mahmud pur di ottenere il potere. Tahir tenta di fermarlo. Behnam, intanto, è sulle tracce di Farah, ma non sa che la donna ha intenzione di tendergli una trappola per ottenere la prova del suo piano di uccidere lo zio. Quando si rende conto di cosa sta succedendo, Behnam ha ancora più sete di vendetta.

È sempre Cartabianca, Le Iene presentano Inside e Di Martedì

Su Rete4 e Italia1 spazio all'approfondimento con il programma di Bianca Berlinguer e la puntata speciale de Le Iene dedicata agli scomparsi. In particolare si parlerà del caso di Ciccio e Tore (Francesco e Salvatore Pappalardi); Elisa Claps e Emanuela Orlandi. Su La7, in onda il consueto appuntamento con Giovanni Floris. Su Tv8 e sul Nove spazio ai film Robin Hood il principe dei ladri e Maschi contro femmine.