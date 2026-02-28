Come cambia la programmazione tv Rai e Mediaset dopo l’attacco Israele-Usa in Iran: confermata la finale di Sanremo

Cambio di programmazione Rai e Mediaset in seguito all’attacco Israele-Usa nei confronti dell’Iran, avvenuto oggi 28 febbraio. Ecco cosa andrà in onda su Rai1, Rai2 e Rai3 e Rete 4. La finale di Sanremo 2026 prevista per questa sera su Rai1 sarà trasmessa regolarmente.

Oggi, sabato 28 febbraio, cambia una parte della programmazione Rai e Mediaset per via dell'attacco Israele-Usa nei confronti dell'Iran. Questa mattina Israele e Stati Uniti hanno colpito più città iraniane, dove si sono registrate diverse esplosioni e colonne di fumo. Ecco cosa andrà in onda su Rai1, Rai2 e Rai3 e sulle reti Mediaset durante tutta la giornata. La finale di Sanremo 2026 in programma questa sera su Rai1 dalle ore 20.40, andrà regolarmente in onda e non verrà spostata.

Con un comunicato ufficiale, Rai ha annunciato alcuni cambi di programmazione nella giornata di oggi, sabato 28 febbraio, in seguito ai recenti sviluppi in Iran. Dalle prime ore della mattina, Rai 1, Rai2 e Rai3 hanno trasmesso edizioni straordinarie del telegiornale. Dalle ore 11 ad occuparsi della situazione sarà con continuità il canale di Rai3: dalle ore 14.30 alle 17-15 Monica Maggioni con In Mezz'ora speciale analizzerà le conseguenze e le possibili reazioni al bombardamento ai siti nucleari in Iran.

Dalle 17 alle 19 sarà invece Rai 2 ad occuparsene con una lunga e straordinaria edizione a cura del TG2, che racconterà in diretta gli ultimi aggiornamenti. Nel frattempo, la copertura continua, iniziata già nel corso della notte, sarà data anche da Rainews24. Durante la giornata, poi, tutti i Gr daranno ampio spazio alle notizie provenienti dal Medio Oriente con due speciali di un'ora ciascuno, alle 10.00 e alle 15.00.

Leggi anche La conferenza stampa della seconda serata di Sanremo 2026

Per quanto riguarda Rai1, al momento la programmazione rimarrà invariata. In prima serata quindi, a partire dalle ore 20.40, andrà in onda la finale del Festival di Sanremo 2026 con Carlo Conti, Laura Pausini e Nino Frassica come co-conduttori, in cui verrà proclamato ufficialmente il vincitore. Al momento quindi la quinta e ultima serata di questa edizione della kermesse non rischierebbe di saltare in seguito a quanto accaduto nelle ultime ore in Iran.

Per quanto riguarda le reti Mediaset, ReteQuattro darà un'ampia copertura all'accaduto con uno speciale del TG4 in onda dalle ore 10.45, condotto dalla giornalista Stefania Cavallare. Dalle 15.30 invece in programma uno speciale Diario del Giorno con Sabrina Scampini.