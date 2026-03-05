Musica e Cultura
Musei aperti alla festa della donna: cosa visitare l’8 marzo e gli orari, l’elenco per Regione

Il Ministero della Cultura ha previsto l’ingresso gratuito per le donne nei musei statali italiani per la Giornata Internazionale della Donna. Ecco alcuni dei luoghi aperti l’8 marzo 2026.
A cura di Francesco Raiola
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

Il prossimo 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura ha comunicato che è previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. Un'iniziativa del Ministero che si somma a quella della Domenica al Museo, che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Tutte le donne, quindi, potranno usufruire di un vasto catalogo di musei e luoghi della cultura italiani da poter visitare gratuitamente, per festeggiare una giornata come quella dell'8 marzo.

I musei, parchi e siti archeologici da visitare la Giornata Internazionale della Donna

Il Ministero fa sapere che sono numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, "mirate a sensibilizzare il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata". Le numerose strutture pubbliche che sarà possibile visitare sono tutte aggiornate sul sito del Ministero della Cultura che comunica anche che "Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia sempre di preparare la visita consultando l’app Musei Italiani o i siti ufficiali dei singoli musei" e anche di presentarsi presto per evitare lunghe code che solitamente si creano durante queste giornate speciali.

Palazzo Reale di Genova
Palazzo Reale di Genova

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per la Campania, il Piemonte, il Lazio, ma anche Marche, Trentino-Alto Adige, Toscana e Liguria, sono tanti i luoghi in cui sarà possibile visitare gratuitamente l'enorme patrimonio culturale presente in Italia. L'iniziativa si svolse anche nel 2025. Ecco alcuni musei e Parchi aperti l'8 marzo, divisi per Regione (qua l'elenco completo):

Lazio

Toscana

Lombardia

Liguria

Veneto

Piemonte

Marche

Emilia-Romagna

Campania

Calabria

Basilicata

Abruzzo

Puglia

Sardegna

Immagine
Musica e Cultura
