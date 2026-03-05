Musei aperti alla festa della donna: cosa visitare l’8 marzo e gli orari, l’elenco per Regione

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma

Il prossimo 8 marzo 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Ministero della Cultura ha comunicato che è previsto l’ingresso gratuito per le donne in tutti i musei e luoghi della cultura statali. Un'iniziativa del Ministero che si somma a quella della Domenica al Museo, che prevede l’ingresso libero nei luoghi della cultura di propria pertinenza nella prima domenica del mese. Tutte le donne, quindi, potranno usufruire di un vasto catalogo di musei e luoghi della cultura italiani da poter visitare gratuitamente, per festeggiare una giornata come quella dell'8 marzo.

I musei, parchi e siti archeologici da visitare la Giornata Internazionale della Donna

Il Ministero fa sapere che sono numerosi gli istituti che organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, "mirate a sensibilizzare il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata". Le numerose strutture pubbliche che sarà possibile visitare sono tutte aggiornate sul sito del Ministero della Cultura che comunica anche che "Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Si consiglia sempre di preparare la visita consultando l’app Musei Italiani o i siti ufficiali dei singoli musei" e anche di presentarsi presto per evitare lunghe code che solitamente si creano durante queste giornate speciali.

Palazzo Reale di Genova

Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per la Campania, il Piemonte, il Lazio, ma anche Marche, Trentino-Alto Adige, Toscana e Liguria, sono tanti i luoghi in cui sarà possibile visitare gratuitamente l'enorme patrimonio culturale presente in Italia. L'iniziativa si svolse anche nel 2025. Ecco alcuni musei e Parchi aperti l'8 marzo, divisi per Regione (qua l'elenco completo):

Lazio

Toscana

Gallerie degli Uffizi (Firenze) – tra i musei più famosi al mondo per l’arte rinascimentale.

Galleria dell’Accademia di Firenze (Firenze) – famosa per il David di Michelangelo.

Lombardia

Pinacoteca di Brera (Milano) – grande collezione di pittura italiana.

Liguria

Palazzo Reale di Genova (Genova) – museo con collezioni barocche e arredi storici.

Veneto

Museo di Palazzo Grimani (Venezia) – palazzo rinascimentale con collezioni classiche.

Museo Archeologico Nazionale di Verona (Verona) – importante museo di archeologia romana e veneta.

Piemonte

Musei Reali di Torino (Torino) – complesso museale con arte, archeologia e palazzi reali.

Marche

Palazzo Ducale di Urbino (Urbino) – sede della Galleria Nazionale delle Marche, capolavoro rinascimentale.

Emilia-Romagna

Palazzo Milzetti (Faenza) – museo nazionale dell’età neoclassica.

Campania

Certosa e Museo di San Martino (Napoli) – importante museo storico e artistico.

Palazzo Reale di Napoli (Napoli) – si potrà ammirare la preziosa specchiera à la Psyché (1811-12) in radica di mogano e bronzo dorato che apparteneva alla regina Carolina Murat

Parco Archeologico di Ercolano (Ercolano, Napoli) – sito archeologico romano conservato dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Calabria

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – famoso per i Bronzi di Riace.

Basilicata

Museo Archeologico Nazionale della Basilicata “Dinu Adamesteanu” (Potenza) – importante museo archeologico regionale.

Abruzzo

Museo Nazionale d'Abruzzo – Forte Spagnolo (L’Aquila) – grande museo dedicato alla storia e all’arte abruzzese.

Puglia

Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” (Bitonto) – museo con importanti collezioni di pittura dal Seicento al Novecento.

Sardegna