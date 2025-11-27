Programmi tv
La posta del cuore con Tina e Gemma su Witty, come funziona e dove scrivere per ricevere i consigli d’amore

Tina Cipollari e Gemma Galgani tornano in una veste inedita nel nuovo format La posta del cuore su Witty Tv: il loro compito sarà quello di dare consigli amorosi con il loro stile inconfondibile. Ecco come funziona la rubrica e dove inviare i messaggi.
A cura di Sara Leombruno
La posta del cuore con Tina Cipollari e Gemma Galgani su Witty è il nuovo format che gli appassionati di racconti sentimentali stavano aspettando. La storica coppia di Uomini e Donne torna in una veste inedita: non più solo opinionista e dama, ma vere e proprie consulenti delle questioni amorose più spinose. Una con la sua ironia tagliente, l’altra con il suo romanticismo: il risultato è un mix di schiettezza, humour e piccoli consigli che sembrano arrivare direttamente da due amiche di lunga data. Ecco, passo dopo passo, come funziona la rubrica e dove inviare i messaggi.

Come funziona la posta del cuore di Tina e Gemma su Witty

Gli utenti possono inviare brevi messaggi raccontando situazioni che vanno dalle crush improbabili ai ritorni di fiamma, passando per storie complicate e indecisioni infinite. Tina e Gemma prendono in carico le domande e rispondono con lo stile che le ha rese iconiche: diretto, istintivo, a volte dolce e a volte pungente. Il loro punto di vista è unico e spesso irriverente, perfetto per chi cerca una prospettiva diversa sui propri dilemmi di cuore.

Come scrivere a Tina e Gemma per chiedere un consiglio d’amore

Inviare la propria storia è semplicissimo. Per partecipare alla Posta del Cuore basta seguire il profilo Instagram di WittyTV: nelle Stories compare periodicamente una box dedicata, attraverso cui puoi inviare la tua domanda. Niente moduli, niente account da creare: solo un messaggio, una situazione da raccontare e la voglia di farsi “analizzare” dalla coppia più iconica del panorama televisivo. Una volta inviata la domanda, non ti resta che attendere: Tina e Gemma selezionano le storie e rispondono pubblicamente, offrendo consigli schietti e spesso esilaranti, proprio come ci si aspetta da loro. La posta del cuore è ufficialmente aperta e le due regine dei sentimenti sono pronte a dire la loro.

