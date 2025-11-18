Maria De Filippi chiude il microfono a Tina dopo le battute su Sabrina: “Sei affamata, hai mangiato pesce?”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un momento esilarante quello andato in onda nella puntata di Uomini e Donne di martedì 18 novembre, quando Maria De Filippi è stata costretta a chiedere alla produzione di spegnere il microfono a Tina Cipollari dopo alcune battute infelici su Sabrina Zago. La reazione dell'opinionista: "Posso essere riattivata? Vorrei dire delle cose".

Le battute infelici su Sabrina Zago

Sabrina Zago è una delle protagoniste del parterre del Trono Over di Uomini e Donne ormai da mesi. Nella puntata odierna, la romagnola si è seduta al centro dello studio per raccontare la sua frequentazione con Paolo. La sera prima i due sono usciti insieme a cena: "Sono arrivata tardi e lui mi ha aspettata, ero affamata e lui mi ha portato subito a mangiare", ha spiegato la donna. Una dichiarazione che ha divertito molto Tina Cipollari, che è scoppiata in una grossa risata. "Affamata di cibo", ha quindi precisato Zago. A quel punto, Maria De Filippi l'ha informata della presenza di Giovanni, un signore arrivato da Napoli proprio per conoscerla, e lei ha acconsentito a farlo entrare in studio.

L'intervento di Maria e la reazione di Tina Cipollari

Tina Cipollari è quindi intervenuta, dicendo: "Eravamo arrivati al fatto che fossi arrivata affamata al ristorante, poi ti sei sfamata?". E ancora: "Era un ristorante di pesce?". Maria ha quindi deciso di interromperla, chiedendo alla produzione di chiuderle il microfono per evitare che continuasse a fare commenti del genere, anche se detti con il sorriso sulle labbra. Dopo essere rimasta forzatamente in silenzio per diversi minuti, l'opinionista ha chiesto di poter prendere di nuovo parola, promettendo di mantenere un atteggiamento più serio.

Nel frattempo, Giovanni si è presentato, dichiarando di lavorare nel settore alimentare e di voler conoscere la Dama, trovandola interessante sia dal punto di vista fisico che caratteriale. "Tu sei convinto di quello che stai facendo? Ti vedo un po' titubante", l'ha redarguito ancora Tina Cipollari. Ma il napoletano si è detto deciso: i due proseguiranno il loro percorso nel dating-show.