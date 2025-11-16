Tina Cipollari: “Mia madre perse una bambina prima di avermi, eravamo identiche”

Ospite della puntata di Verissimo di domenica 16 novembre è stata Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne si è raccontata in una chiacchierata con Silvia Toffanin, rivelando un aspetto inedito della sua infanzia: prima della sua nascita, la madre ha dovuto affrontare il lutto per la perdita di una bambina.

Tina Cipollari e il bilancio dei suoi 60 anni

È a distanza di qualche giorno dal suo compleanno, il 14 novembre, in cui ha compiuto 60 anni, che Tina Cipollari arriva nello studio di Verissimo, dove racconta:

Sono consapevole che gli anni passano, che il nostro corpo cambia il mio è già cambiato notevolmente, anche il nostro carattere, da come mi vedevo io a come mi vedo oggi, con gli anni sono cambiata caratterialmente. Avevo paura di relazionarmi con gli uomini, le donne, le amiche, un'insicurezza che non mi faceva uscire di casa, oggi invece, ti dico che se dovessi fare un bilancio, sarebbe positivo. Sono qui, sto bene, sono single. Non sono qui a darti notizie.

La morte della sorella prima della sua nascita

La conduttrice fa una sorpresa alla sua ospite e le mostra un video girato dai suoi fratelli maggiori, che raccontano anche un aneddoto legato alla loro infanzia, la perdita di una sorellina. Tina commenta: "Mio fratello non è mai apparso non mi sembra vero che si sia prestato a questo". Lui aveva detto parlando di Tina e della somiglianza con la sorellina scomparsa: "Era uguale da piccola, proprio identica, era come se non fosse mai morta". Cipollari, poi, racconta: