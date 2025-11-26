Pio e Amedeo a Uomini e Donne, il bacio con Gemma e Tina: è caos, cosa è successo nella puntata di oggi

Pio e Amedeo scendono come cavalieri di Gemma Galgani e sulle note di Gabbani la baciano entrambi, trascinando anche Tina Cipollari. Il momento è diventato subito virale sui social.

Pio e Amedeo nella puntata di oggi, 26 novembre 2025, scendono le scale di Uomini e Donne come cavalieri di Gemma Galgani ed è subito gag. Al cinema da giovedì 27 novembre con il loro nuovo film, dal titolo Oi Vita mia, reciteranno insieme a uno straordinario Lino Banfi "in una veste inedita". La promozione però è stata sorpassata a destra dalla finzione del corteggiamento alla dama, incalzati anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

"Ha 76 anni", ha tuonato l'opinionista per provocare una loro reazioni e raccogliendo il consueto dissenso di Gemma, che da anni ormai non presta più il fianco alle ipotesi anagrafiche. Battute a raffica su quanto li portasse bene e fosse una donna avvenente, fino alla richiesta di un lento con lei. Amedeo: "Io voglio pure i petali di rose rosse!" e così è stato. Maria De Filippi ha fatto partire la macchina della scelta solo per accontentarli e vedere lo sketch finalmente compiuto. Raggiungono il centro palco: Amedeo stringe Gemma, Pio, risentito dall'essere respinto, travolge Tina in questo siparietto.

Parte Viva la vita di Francesco Gabbani, che fa da colonna sonora al film, e da lì il caos. "Mi è venuta voglia di pomiciare, posso?", chiede Amedeo a Gemma, che nel frattempo era in preda alla confusione. Accetta e parte il primo bacio. Pio non vuole essere da meno e prova a baciare Tina Cipollari, decisamente più restia ma comunque consenziente. Urla in studio, le risate fragorose di De Filippi, e poi un cambio, adesso è Pio a baciare Gemma, sempre con il solito fare cinematografico. D'altronde, adesso sono anche registi.

Leggi anche Anticipazioni Uomini e Donne 18 novembre: Flavio Ubirti rischia di abbandonare il trono

Finisce il ballo, Gemma stravolta li saluta mentre entrambi le danno appuntamento in chat: "Va bene il cellulare o hai il telefono fisso?". La solita ospitata fuori controllo, che anche ad Amici di solito genera più di una risata e finisce nei trend su X.