Programmi tv
video suggerito
video suggerito

Pio e Amedeo a Uomini e Donne, il bacio con Gemma e Tina: è caos, cosa è successo nella puntata di oggi

Pio e Amedeo scendono come cavalieri di Gemma Galgani e sulle note di Gabbani la baciano entrambi, trascinando anche Tina Cipollari. Il momento è diventato subito virale sui social.
Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora
A cura di Redazione Spettacolo
0 CONDIVISIONI
Immagine

Pio e Amedeo nella puntata di oggi, 26 novembre 2025, scendono le scale di Uomini e Donne come cavalieri di Gemma Galgani ed è subito gag. Al cinema da giovedì 27 novembre con il loro nuovo film, dal titolo Oi Vita mia, reciteranno insieme a uno straordinario Lino Banfi "in una veste inedita". La promozione però è stata sorpassata a destra dalla finzione del corteggiamento alla dama, incalzati anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

"Ha 76 anni", ha tuonato l'opinionista per provocare una loro reazioni e raccogliendo il consueto dissenso di Gemma, che da anni ormai non presta più il fianco alle ipotesi anagrafiche. Battute a raffica su quanto li portasse bene e fosse una donna avvenente, fino alla richiesta di un lento con lei. Amedeo: "Io voglio pure i petali di rose rosse!" e così è stato. Maria De Filippi ha fatto partire la macchina della scelta solo per accontentarli e vedere lo sketch finalmente compiuto. Raggiungono il centro palco: Amedeo stringe Gemma, Pio, risentito dall'essere respinto, travolge Tina in questo siparietto.

Parte Viva la vita di Francesco Gabbani, che fa da colonna sonora al film, e da lì il caos. "Mi è venuta voglia di pomiciare, posso?", chiede Amedeo a Gemma, che nel frattempo era in preda alla confusione. Accetta e parte il primo bacio. Pio non vuole essere da meno e prova a baciare Tina Cipollari, decisamente più restia ma comunque consenziente. Urla in studio, le risate fragorose di De Filippi, e poi un cambio, adesso è Pio a baciare Gemma, sempre con il solito fare cinematografico. D'altronde, adesso sono anche registi.

Leggi anche
Anticipazioni Uomini e Donne 18 novembre: Flavio Ubirti rischia di abbandonare il trono

Finisce il ballo, Gemma stravolta li saluta mentre entrambi le danno appuntamento in chat: "Va bene il cellulare o hai il telefono fisso?". La solita ospitata fuori controllo, che anche ad Amici di solito genera più di una risata e finisce nei trend su X.

Programmi TV
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Viscardi dopo X Factor: "Ho detto ‘Che scandalo’ perché mi sono sentito stupido"
L'intervista al cantante eliminato prima delle semifinali
“Non ero polemico, pensavo di aver fatto una brutta esibizione”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views