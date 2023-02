“La morte verrà a prendervi”, l’imitazione di Nikita scatena il caos: i fan vogliono Milena fuori La fanbase di Nikita chiede la squalifica di Milena Miconi, colpevole di un’imitazione poco gradita. Scimmiottando il modo di parlare dell’influencer, Milena fa allusione ad atteggiamenti egocentrici e accentratori e rimarca l’ormai nota questione della scaramanzia che pesa sin dall’inizio su Nikita.

A cura di Giulia Turco

Il GF Game Night accende non poche scintille nella Casa del GFVip. Giochi e imitazioni, quiz e momenti cabaret danno spazio ai concorrenti per saldare qualche conto in sospeso. Antonella Fiodelisi è costretta ad ammettere in ginocchio davanti ad Oriana di averle copiato la coda di cavallo, Onestini viene stuzzicato sulla relazione con Soleil, Romita si lascia andare ad un bollente spogliarello e poi, infine, spazio alle imitazioni più piccate.

Il video di Milena Miconi che imita Nikita Pelizon

Tavassi e Murgia fanno un'imitazione perfetta di Oriana e Daniele che battibeccano sul loro flirt e sul bacio rubato nell'ombra dell'armadio. La performance riesce lasciando illesi tutti, senza alcun intento di suscitare polemiche. Non si può dire lo stesso per Milena Miconi che si traveste da Nikita e mette in scena un siparietto che non piace affatto a nessuno, soprattutto fuori dalla casa, dove i fan dell'influencer sono pronti a chiederne la qualifica. Indossata la parrucca verde, Milena scimmiotta il modo di parlare di Nikita alludendo ad atteggiamenti egocentrici, accentratori e rimarcando la questione della scaramanzia. "Devo soccorrere qualcuno, qualcuno che sta soffrendo. Chi? E che ne so. Ci stanno le telecamere? Allora io vado a clippare. Adoro", dice Milena. Poi ancora: "La vecchia mietitrice questa notte verrà a prendervi, adoro la vecchia mietitrice. Che ridere".

La reazione dei fan che chiedono la squalifica

Riferimenti spiacevoli che non sono affatto piaciuti ai fan di Nikita che, com’è noto, ha una fanbase particolarmente attiva e agguerrita. “Schifo lei e chi ha fatto il testo di Nikita non c’è assolutamente nulla. Dire che aiuta la gente per le clip è pessimo è falso, che augura la morte alle persone è uno schifo e di pessimo gusto”, scrive qualcuno. Non è la prima volta d’altronde che Nikita viene accusata di portare sfortuna o di avere a che fare con presunte energie negative. Dopo l’episodio di Eleonoire Ferruzzi che è stata squalificata per aver sputato a terra al suo passaggio, qualche tempo dopo Nicole Murgia sembra abbia gettato del sale alle sue spalle vedendo avvicinarsi Nikita. Gesti scaramantici che hanno suscitato l’ira dei suoi sostenitori.