Oriana e Daniele chiusi nell’armadio e poi a letto insieme, il modello: “Tra noi non c’è niente” Continua tra alti e bassi il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip. Dopo essersi chiusi nell’armadio e aver passato la notte insieme tra baci e coccole, i due hanno avuto un acceso confronto. “C’è poco da chiarire, tra noi non c’è niente”, ha chiarito il modello.

Il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip è sempre più difficile da decifrare. Solo qualche giorno fa il modello aveva perso la pazienza con la coinquilina per via del suo comportamento, ora invece sembra che i due si siano di nuovo riavvicinati tanto da lasciarsi andare a baci passionali e abbracci sotto le coperte. Daniele però ha poi chiarito di non provare nulla per l'influencer, che è scoppiata a piangere.

Oriana e Daniele nell'armadio, poi i baci sotto le coperte

Una scena che al GF Vip non si vedeva dai tempi di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez: due concorrenti chiusi nell'armadio. Questa volta i protagonisti sono stati appunto Oriana e Daniele. L'influencer avrebbe portato il coinquilino nell'armadio, per poi chiudere l'anta e nascondersi dalle telecamere. Lontano da tutto e tutti, pare che i due concorrenti si siano baciati, anche se non è dato sapere con certezza cosa sia accaduto. Daniele è poi uscito con fare sospetto e con il sorriso sulle labbra. La scena è stata mostrata durante il daytime del GF Vip di venerdì 13 gennaio.

A distanza di qualche giorno, i due concorrenti hanno trascorso la notte insieme. Come mostrano i numerosi video diffusi sui social, Oriana e Daniele hanno dormito nello stesso letto lasciandosi andare a baci passionali e coccole sotto le coperte. Gesti di una complicità ritrovata o forse mai persa, che lascerebbe pensare alla voglia conoscersi sempre di più. Non è la prima volta che si ritrovano insieme nella notte: era già successo dopo la diretta di lunedì 9 gennaio.

Il confronto tra Oriana e Daniele

Dopo la discussione di qualche giorno fa e prima di passare la notte insieme, Daniele e Oriana hanno cercato di avere un confronto dai toni piuttosto accesi. "C'è poco da chiarire, tanto tra noi non c'è niente. Ognuno per la sua strada e fine", ha detto il modello parando del rapporto con la coinquilina, che gli ha fatto perdere la pazienza per il suo voler sussurrare le cose a bassa voce e non alla luce del sole.

Oriana ha provato a spiegare a sua volta cosa l'ha infastidita: "Se a te non piace una cosa, vieni e ne parliamo da soli. Te l'ho detto cento volte che non mi piace". L'influencer ha poi spiegato che da soli non significa senza microfoni, ma solo in un luogo più appartato, senza che tutto il resto della casa possa sentirli. Ma Daniele è apparso ancora una volta stufo. Quale direzione prenderà il loro rapporto?