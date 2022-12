La finale di Ballando con le stelle chiude con 4 milioni e il 30% di share (ma senza concorrenza) La vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca nella finale di Ballando con le stelle ha tenuto di fronte allo schermo 3.987.000 spettatori con il 30.1% di share. Gli ascolti tv.

Chiude in bellezza Ballando con le stelle, con Rai1 che è risultato essere la rete più vista di venerdì 23 dicembre. Milly Carlucci, assortendo un cast che ha contribuito a realizzare l’edizione più litigiosa di sempre del suo show, è riuscita a creare quell’amalgama che ha fatto decisamente bene agli ascolti del programma. La finale che ha segnato la vittoria di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca è stata infatti seguita da 3.987.000 spettatori con il 30.1% di share. Un dato favorito anche dall’assenza di una controprogrammazione all’altezza sulle altre reti.

Quella che si è appena conclusa è stata un’edizione particolarmente difficile di Ballando con le stelle, segnata dai litigi tra i giudici, dal caso di Enrico Montesano, dall’arrivo in gioco – per la prima volta in assoluto – di un concorrente legato sentimentalmente a uno dei protagonisti del cast (Lorenzo Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli, era in gara) e dalle polemiche dei giurati. Una ricetta che sembrerebbe avere fatto bene al programma, che ha totalizzato ascolti che hanno reso questa edizione un successo.

Gli ascolti tv del 23 dicembre 2022

La finale di Ballando con le stelle non ha dovuto sfidare grossi competitor nella serata del 23 dicembre 2022. Canale5 ha trasmesso il film Natale a 5 stelle che è stato battuto dal classico Mamma, ho perso l’aereo trasmesso da Italia1. Quest’ultima è stata la seconda rete più vista della serata con 1.768.000 e il 10% di share. L’ammiuraglia Mediaset si è fermata, invece, a 1.594.000 con il 9.7% di share. Su Rai2 Blue Bloods è stato seguito da 779.000 spettatori con il 4.5% di share. Su Rai3 Oltre la notte ha interessato 656.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rete4 Notting Hill ha fatto registrare 829.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 Speciale Eden ha intrattenuto 547.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 La bella e la bestia è stato visto da 381.000 spettatori e il 2.2% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è stato seguito da 491.000 spettatori con il 2.7% di share.