Enrico Montesano: “Condannato da Rai senza processo, chiedo di rientrare a Ballando con le stelle” L’attore, a poche settimane di distanza dalla sua esclusione dal programma, chiede pubblicamente all’azienda di rivedere la propria decisione e offrirgli uno spazio a Ballando con le Stelle per spiegarsi: “violati i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione”.

A cura di Andrea Parrella

Enrico Montesano non si arrende. A quasi tre settimane dal caso che ha provocato la sua squalifica da Ballando con le Stelle, in seguito alle immagini delle prove nel corso delle quali indossava la maglietta della X Mas, l'attore romano torna a farsi sentire pubblicamente e protestare per la decisione della Rai di escluderlo dal programma. "Diritti calpestati, Rai mi reintegri a Ballando", chiede Montesano, in una nota riportata dall'Ansa nelle scorse ore: "Sono stato condannato senza processo ed escluso senza possibilità di spiegare le mie ragioni", dice Montesano, spiegando che, dal suo punto di vista, "un trattamento che non si riserva neanche agli assassini presi in flagranza di reato".

Montesano contesta la decisione Rai

Una scelta, quella dell'azienda, che continua a sembrare eccessivo all'attore, secondo cui "i valori democratici e civili sono stati reiteratamente calpestati, così come i diritti della persona tutelati dalla nostra Costituzione". La polemica era montata in pochissime ore, dopo la messa in onda della puntata in cui erano andate in video delle immagini che vedevano Montesano ripreso durante le prove mentre indossava la maglietta con il simbolo neofascista e la scritta "Memento audere semper", associata allo stesso ambito (qui spieghiamo perché).

Enrico Montesano potrebbe tornare a Ballando con le Stelle?

La decisione della Rai era stata immediata e ferma, con la chiusura di ogni rapporto con l'attore, che oggi chiede "formalmente alla Rai" di reintegrarlo nel programma, per avere "la possibilità di spiegare ai telespettatori e all'opinione pubblica la mia posizione". Lo scorso sabato Milly Carlucci aveva mandato un saluto a casa a Montesano, con cui nel corso della carriera ha condiviso diverse esperienze televisive. Chissà che prima della chiusura di questa edizione, la finale sarà il 17 dicembre, non possa esserci ancora uno spazio per l'attore.