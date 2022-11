C’è anche Oliver Montesano, il figlio di Enrico a Ballando con le stelle: è scenografo collaboratore Dopo l’esclusione di Enrico resta un altro Montesano a Ballando con le Stelle: è Oliver, suo figlio, scenografo collaboratore del programma.

C'è un altro Montesano a Ballando con le Stelle che non c'entra niente con la maglietta nera della X MAS, ma c'entra con Enrico perché è suo figlio: è Oliver Montesano, che figura come scenografo collaboratore di "Ballando con le stelle". Quello che è successo nelle ultime 24 ore ha sconvolto l'economia del programma condotto da Milly Carlucci e ha occupato ogni spazio del dibattito pubblico (basti pensare che oggi la storia della X MAS è la più letta e cercata su Wikipedia).

Chi è Oliver Montesano e perché è a Ballando con le stelle

Ci si è interrogati sin dal principio sui motivi che avrebbero potuto spingere Milly Carlucci e tutta la redazione di Ballando con le stelle a scegliere Enrico Montesano, nonostante su di lui ci fosse già tutta una storia di posizioni contraddittorie e divisive che non hanno pesato sul giudizio di portarlo nello show come concorrente. Come è noto, Oliver Montesano è uno stimato scenografo con diversi allestimenti già all'attivo – tra questi ricordiamo Ultima stagione in Serie A, applaudito dramma sull'omosessualità nel mondo del calcio con Marco Bocci – e potrebbe esserci proprio lui dietro al grande successo – magliette a parte – delle ultime esibizioni di suo padre.

Il successo prima dell'esclusione

Proprio nel corso dell'ultima puntata, Enrico Montesano è andato in scena con Alessandra Tripoli sulle note di "This is me" da "The Greatest Showman" e proprio l'artista, alla domanda di Fabio Canino se fosse coinvolto su tutto "dalla A alla Z", ha dichiarato: "Sembra una sviolinata, ma hanno fatto tutti un lavoro straordinario. Per la giacca, la musica, la grafica". Fabio Canino: "Sono dei numeri da sabato sera, sono contento di essere qui da abbonato Rai in prima fila". Un grande peccato perché Enrico Montesano, che nel frattempo ha dato mandato ai suoi legali per tutelare immagine e dignità artistica, stava mostrando a tutti la caratura di una carriera artistica incredibile. Merito, a questo punto, anche degli allestimenti di suo figlio. Intanto, abbiamo chiesto alla produzione di Ballando con le Stelle il ruolo preciso di Oliver Montesano all'interno del progetto. Siamo in attesa di risposte.