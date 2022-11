Enrico Montesano escluso da Ballando: “Rai aveva visto la maglietta, ho dato mandato a un avvocato” A seguito della decisione della Rai di escluderlo da Ballando con le stelle, Enrico Montesano annuncia provvedimenti: “Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Rai lo ha allontanato da Ballando con le stelle e adesso Enrico Montesano annuncia azioni legali. L’attore è stato escluso dallo show del sabato sera di Rai1 per la maglietta della formazione militare fascista X Flottiglia Mas indossata durante lo prove. Si tratta dello stesso attore che era stato fortemente voluto nel cast di Ballando nonostante le posizioni no-vax assunte nel corso degli ultimi due anni, posizioni dalle quali non ha mai preso le distanze e alle quali non si è alluso durante le dirette del sabato sera (fu trattato assai diversamente il caso di Mietta). Adesso Montesano, via Facebook, sostiene che quella maglietta fosse stata visionata dalla Rai prima delle riprese.

Enrico Montesano: “Maglietta vista dai rappresentanti della Rai senza alcuna obiezione”

Incassata la decisione della Rai di allontanarlo, Montesano si è scusato per poi pubblicare un post che solleva la questione centrale: possibile che nessuno si fosse accorto della maglietta prima che quei momenti filmati in sala prove fossero messi in onda? Non si tratta, è bene ricordarlo, di un passaggio della diretta ma di un momento registrato e poi trasmesso. “Avendo avuto notizia che la Rai vorrebbe disporre il mio allontanamento dal programma ballando con le stelle, dichiaro la mia assoluta buona fede e ricordo di essere stato un parlamentare di sinistra, in linea con la mia fede politica che non può essere certo accostata a quella fascista”, ha scritto l’attore su Facebook:

Ho precisato che la maglietta da me indossata, che fa parte di una mia collezione da anni è in vendita pubblica nei negozi italiani senza che alcuno abbia mai pensato trattarsi di uno strumento di propaganda antidemocratica. Ricordo che la maglietta contiene una frase di Gabriele D’Annunzio che è liberamente riprodotta anche nei libri di studio di letteratura italiana adottati nelle scuole. Altresì aggiungo che la maglietta da me indossata è stata vista dai rappresentati della Rai sia durante le mie prove della prestazione artistica sia durante la registrazione della stessa, senza alcuna obiezione. Aggiungo che il materiale montato e messo poi in onda è stato ulteriormente esaminato dai rappresentati della Rai che non hanno minimamente dubitato della regolarità e della liceità delle immagini. Ho dato mandato all’avvocato Giorgio Assumma insieme al mio agente Settimio Colangelo di esaminare la situazione per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità.

Rai esclude Enrico Montesano: “Inaccettabile quanto andato in onda”

In una nota, Rai ha definito inaccettabile quanto andato in onda e disposto l’allontanamento di Montesano dal programma che lo aveva scelto per farne uno dei protagonisti del sabato sera di Rai1. “Quanto accaduto ieri sera a ‘Ballando con le stelle’, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le stelle’”, ha fatto sapere viale Mazzini.