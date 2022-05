La finale di Amici si sposta alla domenica per evitare Eurovision, la decisione di Mediaset La finale di Amici si sposta da sabato a domenica 15 maggio, per evitare il confronto con la finalissima dell’evento che andrà in onda su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Amici ed Eurovisioni non si pesteranno i piedi, almeno non in fatto di ascolti. La finale del talent di Maria De Filippi, prevista per la serata del sabato 14 maggio, si slitta di un giorno per evitare lo scontro con la manifestazione canora in onda su Rai1, che torna in Italia per la prima volta dopo 31 anni. L'atto finale del talent show di Canale 5 non slitta di una settimana ma di un solo giorno, andrà infatti in onda domenica 15 maggio, in prima serata su Canale 5. Dopo le voci delle scorse settimane, in queste ore è arrivata la conferma da fonti Mediaset. Decisione saggia e prevedibile, che evita a entrambi i programmi di doversi preoccupare della concorrenza, per ambo le parti insidiosa.

Amici, le anticipazioni della semifinale

Intanto c'è grande attesa per quello che accadrà nella semifinale di Amici, che andrà in onda sabato 7 maggio, proprio su Canale 5, registrata come sempre nel corso della settimana. Le anticipazioni spoiler sono state diffuse dal profilo Twitter Amici News. Il cerchio si chiude e solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele, saranno gli allievi che, dopo l'ottava puntata, voleranno in finale. Una semifinale in cui cambieranno le regole: le tre manche a cui erano abituati i giovani talenti saranno quelle decisive per decretare i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale, in diretta. Secondo quanto emerso nelle scorse ore dalle anticipazioni trapelate attraverso il profilo Twitter sopra citato, la prima finalista sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica del team Celentano Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi. Verdetti che restano ipotesi, anche in considerazione di fughe di notizie nelle scorse settimane che si erano rivelate successivamente false e che impongono, quindi, massima cautela.

La settimana dell'Eurovision 2022

Quanto a Eurovision, è tutto pronto per l'attesissima settimana che vedrà Torino accogliere un evento che mancava in Italia da 31 anni. A condurre Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika, con la grande attesa per Mahmood e Blanco, rappresentanti dell'Italia dopo la vittoria a Sanremo.