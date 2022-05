Le anticipazioni della semifinale di Amici21 in onda il 7 maggio: chi sono i finalisti Le anticipazioni della semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi registrate oggi e diffuse dalla pagina Twitter Amici News: ecco gli allievi che andranno in finale. Attenzione Spoiler.

A cura di Gaia Martino

Si è conclusa da poco la registrazione della semifinale del Serale di Amici di Maria De Filippi in programma sabato 7 maggio in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni spoiler sono state diffuse dal profilo Twitter Amici News. Il cerchio si chiude e solo cinque tra Alex, Luigi, Albe, Sissi, Dario, Serena e Michele, saranno gli allievi che, dopo l'ottava puntata, voleranno in finale prevista per il 14 maggio. Per la semifinale Maria De Filippi ha cambiato le regole: le tre manche a cui erano abituati i giovani talenti saranno quelle decisive per decretare i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre: i quattro allievi rimasti andranno al ballottaggio e solo due tra loro potranno partecipare alla serata finale, in diretta.

Le anticipazioni della semifinale di Amici 21: Sissi, Michele e Luigi in finale

Amici News attraverso il suo profilo Twitter ha fatto sapere le anticipazioni dell'ottava puntata del Serale di Amici, l'attesa semifinale, registrata questo pomeriggio negli studi Mediaset. La pagina fa sapere che la prima finalista sarebbe la cantante Sissi, seguita dal ballerino di danza classica del team Celentano Zerbi, Michele. Il terzo finalista sarebbe Luigi.

Dopo aver svelato i nomi dei finalisti in studio, durante la registrazione, i quattro allievi rimasti sono andati al ballottaggio: l'esito finale però Maria De Filippi lo avrebbe comunicato in casetta. I nomi dei due altri finalisti i telespettatori li scopriranno nel corso della puntata in onda sabato 7 maggio.

La semifinale di Amici 21, Marco Mengoni ospite

Amici News oltre ad anticipare cosa è accaduto durante la registrazione e chi sarebbero i tre finalisti annunciati in studio, ha svelato anche il nome dell'ospite che canterà sul palco di Amici di Maria De Filippi. Dopo Ghali, artista speciale della settima puntata, sabato 7 maggio il talent show ospiterà Marco Mengoni, si legge.