La famiglia di Greta Rossetti la invita a lasciare Mirko Brunetti: “Meriti di più” Dopo il riavvicinamento tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello, la madre di Greta Rossetti invita la figlia a prendere le distanze dal compagno: “Meriti di più”. E il fratello dell’ex tentatrice rincara la dose.

A cura di Stefania Rocco

Il Grande Fratello ha trovato la soap che stava cercando grazie al triangolo tra Greta Rossetti, Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo il riavvicinamento tra Mirko e Perla, Greta sta lentamente allontanandosi dal suo compagno, ferita dalla complicità tra i due. Per il momento, tuttavia, la ex tentatrice di Temptation Island non ha ancora preso una posizione rispetto a questa storia. Lo hanno fatto, al suo posto, la madre Marcella e il fratello Josh, ormai convinti della necessità che la storia con Mirko si interrompa.

Il messaggio della madre di Greta Rossetti

La prima a rompere il ghiaccio è stata la madre di Greta che, via Instagram, ha consigliato alla figlia di fare un passo indietro rispetto a questo rapporto. “Meriti di più, amore mio”, ha scritto la donna in una Instagram story nella quale ha taggato la figlia. A infastidirla sono stati, con ogni probabilità, gli scambi di tenerezze sempre più frequenti tra Mirko e Perla nella Casa di Cinecittà.

Il fratello di Greta Rossetti: “Se Mirko torna con Perla, esulto”

Ancora più eloquente è stato Josh, fratello di Greta che, in diretta su Instagram, ha risposto così a chi gli chiedeva cosa ne pensasse del riavvicinamento tra Vatiero e Brunetti: “Se tornassero insieme, esulterei”. La posizione presa dalla famiglia Rossetti è chiara: sia la madre che il fratello spingono affinché Greta decida di interrompere il legame con Mirko e tornare single. Ma la diretta interessata continua a non sbilanciarsi. Dopo avere confermato, a distanza, il suo amore per Mirko, ha preferito non fare altri interventi a proposito del riavvicinamento tra il fidanzato e la sua ex compagna. Con ogni probabilità, sarà il reality show condotto da Alfonso Signorini a spingerla a uscire allo scoperto, invitandola nella Casa per un confronto.Confronto che potrebbe richiedere più tempo del previsto: da sapienti conoscitori delle dinamiche televisive, gli autori attenderanno nuovi gesti compromettenti tra Perla e Mirko prima di organizzare un confronto a tre che spinga i protagonisti di questo triangolo a prendere una posizione precisa.