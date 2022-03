La dedica di Rocco Siffredi a Lulù Selassié al GF Vip: “Sono il tuo fan numero uno” Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha ricevuto la dedica di un fan speciale e decisamente inaspettato: Rocco Siffredi. L’attore di film per adulti fa il tifo per lei e crede che sia una donna “unica e vera”.

A cura di Elisabetta Murina

La semifinale del Grande Fratello Vip, che è andata in onda giovedì 10 marzo, è stata ricca di emozioni. Il pubblico da casa ha decretato Barù come quarto finalista di questa edizione, insieme a Delia Duran, Lulù Selassié e Davide Silvestri. In più, Soleil Sorge è tornata nella casa per un confronto con alcuni compagni, mentre in studio è stato tempo di faccia a faccia tra Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli. Lulù poi ha ricevuto un messaggio da parte di un ammiratore decisamente inaspettato: Rocco Siffredi.

Il video messaggio di Lulù per Rocco Siffredi

Poco prima di chiudere la diretta del 10 marzo, Alfonso Signorini ha fatto vedere alla principessa un video messaggio che un ammiratore speciale, fuori dalla Casa, ha realizzato per lei in occasione della festa della donna dell'8 marzo. Si tratta di Rocco Siffredi, noto attore di film per adulti, che le ha rivolto parole speciali: "Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io". L'attore si è poi rivolto a Manuel Bortuzzo, fidanzato della principessa, spiegando di essere il suo fan numero uno: "Manuel sono solo una fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno".

La reazione della principessa e di Manuel Bortuzzo

Immediata la reazione di Lulù, che alle parole di Siffredi ha commentato: "Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l'ora di consocerti". Un pò meno entusiasta, almeno all'apparenza, la reazione del nuotatore, che ha già conosciuto in passato l'attore e che ha commentato, scherzando: "Dissociamoci dall'ambito pornografico!"