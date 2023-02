La decisione drastica di Edoardo Tavassi: “Antonella non ti parlerò mai più, per me sei un fantasma” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha chiarito di ritenere ormai definitivamente conclusa ogni forma di rapporto con Antonella Fiordelisi.

Al Grande Fratello Vip, Edoardo Tavassi ha annunciato l'intenzione di interrompere definitivamente il rapporto con Antonella Fiordelisi. Ha chiesto alla gieffina di non rivolgergli mai più la parola, perché lui farà altrettanto nei suoi confronti.

Edoardo Tavassi chiude ogni rapporto con Antonella Fiordelisi

Il rapporto tra Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi già non era dei migliori. Dopo le scintille durante la puntata di lunedì 6 febbraio, il concorrente ha chiesto ad Antonella un taglio drastico di ogni comunicazione tra loro:

Non la voglio nemmeno più nominare. Antonella te lo dico adesso, io e te non parleremo mai più, da adesso fino alla fine. Te lo chiedo per favore. Ti voglio chiedere una cosa, un favore personale. Non mi chiedere neanche un hamburger. Non mi mettere in condizione di poter interagire con te. Da adesso in poi, per quanto mi riguarda, non sentirai parlare di te, io non parlerò di te, non avremo alcun tipo di interazione, né hamburger, né scacchi. Fine. Se mi vedi…hai presente ghost? Attraverso.

La reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha replicato: "Non mi sembra che io stia parlando con te. Va bene. Se per voi sono così importante, se mi temete così tanto, va bene". Ma Edoardo Tavassi le ha assicurato: "È esattamente l'opposto di quello che hai pensato tu". Per finire, Antonella Fiordelisi si è sfogata con Edoardo Donnamaria, restando ferma sulla convinzione che Tavassi e il gruppo in realtà la considerino una concorrente forte e per questo la temano: