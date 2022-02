Katia Ricciarelli vuole abbandonare il GF VIP: “Fatemi andare via, sono stanca di questa falsità”

Katia Ricciarelli nella puntata di ieri sera del Grande Fratello VIP ha avuto diversi scontri, da Alex Belli a Miriana Trevisan, e si è detta stanca della sua permanenza nella Casa. Ha perso la pazienza ed ha fine puntata ha fatto un appello al pubblico, vuole abbandonare il reality. La richiesta ad Alfonso Signorini è arrivata dopo l'accesissima lite con le sue inquiline, Manila e Miriana.

Katia Ricciarelli ieri sera si è infuriata. Dopo lo scontro con Alex Belli, ne ha avuto un altro con Manila Nazzaro e Miriana Trevisan: la soprano si è lasciata andare a parole forti ed ha espresso il desiderio di uscire dalla Casa di Cinecittà. Non sopporterebbe più la convivenza con le sue inquiline.

Sono stanca della falsità di questa casa, sono stanca. Siete sempre lì a parlare. Votami, le vipere fanno come te (riferendosi a Miriana, ndr). La devi smettere con questa faccia da santarellina, sii una donna, non una bambina. Sono felice di uscire perché non mi va più di vedere queste facce da santarelline. Come sono contenta, mi sono liberata, ora posso anche uscire, ho già fatto le valigie, non voglio più vedere questa falsità. Mi sono tolta un macigno dalla scarpa, basta.