Katia Ricciarelli torna in studio per la finale del GfVip, la sua assenza è stata presenza La sua assenza è stata presenza perché ha fatto parlare e discutere, ma questa sera sarà presente per la finale del GfVip.

Katia Ricciarelli se n'era andata senza salutare e soprattutto senza mai più tornare nello studio del Grande Fratello Vip. La sua assenza è stata presenza perché ha fatto parlare, ha fatto porre agli spettatori una domanda fondamentale: "Perché Katia non c'è?". La risposta è stata molto semplice: anche lei è stata positiva al Covid, ma ora è pronta a tornare. Ci sarà anche lei, infatti, nella puntata finale prevista questa sera, 14 marzo, su Canale 5.

Katia Ricciarelli presenza divisiva al Grande Fratello Vip

Katia Ricciarelli è stata una di quelle presenze che si è inserita in quel chiaroscuro che è stata questa edizione. Un'edizione di grande successo che però ci ha restituito l'impressione, confermata al nostro giornale da fonti interne, di un dietro le quinte sempre spaccato in due. In particolare, tra Alfonso Signorini solo contro tutti nella sua linea oltranzista, a difendere anche gli atteggiamenti più indifendibili – atteggiamenti che la stessa Katia Ricciarelli ha, anche involontariamente, mostrato, proposto e caldeggiato – e il capo progetto Andrea Palazzo che in un una intervista rilasciata a Oggi si intesta tutto il successo dell'edizione, senza mai menzionare il giornalista e conduttore.

La finale questa sera

La finale di questa sera sarà certamente una passerella per tutti i concorrenti che hanno abitato la casa nel corso di questi sei mesi, ma sarà soprattutto la puntata che ci darà il nome del nuovo vincitore. In primo luogo, uno tra Giucas Casella e Jessica Hailé Selassié è destinato a lasciare la casa. Poi, uno di loro raggiungerà i finalisti Barù, Davide Silvestri, Delia Duran e Lulu Hailé Selassié. Questa sera, dopo 183 giorni, scopriremo chi sarà il vincitore. I favoriti? Davide Silvestri e Lulu Hailé Selassié. Anche Jessica, dovesse superare lo scoglio del televoto, e Baru potrebbero vincere a sorpresa. Delia Duran, invece, non dovrebbe arrivare in fondo.