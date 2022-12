“Katia Ricciarelli ha cantato Ave Maria al GFVip per i soldi, scorretto verso Francesca Cipriani” Non passa inosservato un certo opportunismo della soprano che ha fato forfait alle nozze per poi presentarsi in tv insieme agli sposi. “Assurda la sua presenza”, commenta Manila Nazzaro. “Semplice andare a cantare in tv con un cachet. Era molto più giusto far parte di noi quel giorno”.

A cura di Giulia Turco

La performance di Katia Ricciarelli che ha cantato l’Ave Maria in passerella al GFVip resterà impressa ancora per molto. Non la dimenticheranno senz’altro Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, novelli sposi, che avevano invitato la soprano a fare da cornice alla cerimonia religiosa. Peccato che lei abbia dato forfait e che si sia ripresentata a sorpresa davanti alle telecamere del GFVip, augurando loro il meglio come se niente fosse.

La performance deludente di Katia Ricciarelli

Non è stata la sola. Colpevole di non essersi presentato alle nozze di Francesca Cipriani è anche Alfonso Signorini, che per di più era stato scelto dall’ex gieffina come suo testimone. Per farsi perdonare, il conduttore ha replicato il momento del fatidico sì invitando i due sposi a casa propria, sulla passerella del GFVip. Con lui anche Ricciarelli, che si è esibita con il brano richiesto dagli sposi, l’Ave Maria. Un disastro totale. La soprano purtroppo ha incassato una stecca dopo l’altra, scatenando l’ironia del pubblico a casa e dei Vipponi in passerella.

L’indignazione di Manila Nazzaro

Non passa inosservato, inoltre, un certo opportunismo della cantante nel presentarsi in tv dopo il forfait alle nozze. “Assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera”, ha commentato l’ex compagna di avventura Manila Nazzaro intervenuta a Casa Pipol. Era tra i presenti alle nozze della Cipriani e l’assenza di Ricciarelli non l’ha proprio digerita. “È semplice andare a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi quel giorno”, ha aggiunto. D’altronde gli ultimi trascorsi insieme nella casa non erano stati dei migliori per le due donne. “A me dà molto fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me e ad altre persone venga poi omaggiato in questo modo. Lo trovo molto antitelevisivo”.