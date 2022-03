Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo concordano sulle Selassiè: “Bambine capricciose e velenose” Katia Ricciarelli e Nathalie Caldonazzo si riscoprono alleate fuori dalla casa e concordano sulle sorelle Selassié, che entrambe non hanno mai perdonato.

A cura di Giulia Turco

Katia Ricciarelli fuori dal GFVip non molla le dinamiche della casa. Intervenuta sulle pagine di Chi, la soprano sentenzia sui concorrenti ancora in gioco, in particolare sulle donne con le quali durante la sua permanenza ha avuto un rapporto a dir poco difficile. Nel suo mirino finiscono ancora una volta le sorelle Selassiè, così come in quello di Nathalie Caldonazzo che le si affianca nell'intervista al settimanale di Signorini. Le due ex concorrenti si riscoprono alleate e non risparmiano dure parole nei confronti di Jessica e Lulù.

Katia e Nathalie Caldonazzo sparano a zero sulle Selassiè

Ricciarelli non ha cambiato di una virgola la sua opinione sulle due ragazze. "Mi sembrano solo preoccupate della loro immagine: il trucco, il parrucco, il vestito, le extension, che trovavi in ogni angolo della casa", ha spiegato la soprano. "Troppa esteriorità e poca interiorità". A rincarare la dose ci pensa Nathalie Caldonazzo, che si spinge ben oltre: "La cosa più bella di Lulù è Manuel, per il resto è una bambina capricciosa, mai cresciuta, a volte velenosa. Non la vorrei come esempio per mia figlia". A tratti più mite è l'opinione di Caldonazzo su Jessica, nonostante nella casa abbiano avuto sconti feroci: "Mi faceva tenerezza, ma poi si è rivelata cattiva nelle nomination e ha questa ossessione per Barù che è sospetta. Secondo me vuole prendere i voti di tutte le Bridget Jones d'Italia".

Katia Ricciarelli non ha perdonato Manila Nazzaro

Un tempo amiche, quasi sorelle, poi rivali. Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro hanno chiuso nel peggiore dei modi il loro rapporto al GFVip. La soprano non ha nemmeno salutato l'ex Miss Italia quando ha lasciato la casa. "È quella che mi ha deluso di più, avremmo dovuto chiarirci da persone adulte", ha spiegato Katia. Lo stesso vale per Miriana, alla quale avrebbe dato fin troppo tempo per recuperare il rapporto. "Per questo ho deciso di uscire: non avevo più il tempo dopo cinque mesi e mezzo. Il gioco si stava incattivendo". Dunque avrebbe deciso lei stessa di lasciare la casa? Eppure è stato il televoto a decretare la sua eliminazione. Ad ogni modo oggi ha trovato in Nathalie Caldonazzo una valida alleata. La definisce "una donna con le pa**e, mi piace. All'inizio abbiamo avuto degli scontri a causa di Miriana e delle Selassié, ma poi ci siamo capite. È intelligente e dice quello che pensa".