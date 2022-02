Katia a Soleil: “Alex e Delia ti hanno tirato una trappola”, poi intima a Belli di starle lontano Katia Ricciarelli ha preso una posizione ed è contro Alex Belli. Dopo l’ennesimo furibondo litigio con Soleil Sorge ieri notte, la soprano ha tuonato anche per l’eccessivo bacio con Delia Duran davanti a tutti: “Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta. Meglio che lui non si avvicini più, con me ha chiuso”.

"Mi sento una cogli*na" ha risposto flebile Soleil, mentre tentava di raccogliere i pensieri e asciugare le lacrime che fino a poco prima aveva versato per Belli. Riguardo al bacio con Delia, lapidaria la sua opinione e sempre più orientata verso la soap opera costruita ad arte dalla coppia: "Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un'altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova che é tutta una stronzata".

Delia e Soleil travolte da un bacio davanti a tutti i concorrenti

Katia Ricciarelli mette in guardia Alex Belli

Intanto, la Ricciarelli, che in qualche modo l'ha adottata in casa, ha fatto capire ad Alex Belli che l'aria si è fatta pesante ed è meglio se evita di ronzare intorno all'influencer. "Vai vai, senza ritorno, almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità c'è" gli ha detto la soprano mentre lui cercava di capire cosa stesse succedendo a Sole, ancora in preda al panico delle sfuriate precedenti, in cui è arrivata ad ammettere di amarlo.

Doccia e lacrime, i Solex scoppiano davanti a tutti

Il momento che ha acceso gli animi di tutti i concorrenti del Gf Vip e spinto Soleil a cercare riparo nelle braccia di Katia Ricciarelli, Lulù e Barù, è stato quello immediatamente successivo il bacio passionale con Delia, dato sulle scale in esterna, e un confronto acceso in sauna con lei e Alex. Il triangolo riunito in quella stanzetta angusta ha generato più fumo che vapore, arrivando di nuovo ai ferri corti. Trascinati dalla stanchezza e ancora appiccicaticci per le tinture sul corpo, hanno iniziato a farsi la doccia in piena notte ed è lì che i Solex sono scoppiati, confessandosi ferocemente il loro amore davanti gli occhi di una Delia sotto choc. Non arrivando al dunque, le lacrime hanno fatto il resto e di lì in poi un'altra ship pare sia naufragata.

Alex Belli chiede a Delia di uscire dal GF Vip dopo i litigi

Intanto, mentre Soleil Sorge consumava le ultime lacrime prima di dormire, il Belli della casa era intento a preparare il piano di fuga. Alla moglie Delia infatti ha chiesto di uscire dal gioco: “Che stiamo a fare qua, cosa ci cambia tanto nella vita? Prendiamo e usciamo. Non ti fa star bene stare qua, la tua salute è molto più importante”. La Duran pare non sia stata minimamente sfiorata dal pensiero di andarsene e ha messo un punto al discorso, chiudendo con qualche bacio prima di crollare in un sonno profondo.