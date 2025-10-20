Jonas a Grazia al GF: “Che ca**o ti guardi? Stai muta”, interviene Simona Ventura: “Non è il modo di trattare le donne”

Jonas è stato al centro di un momento piuttosto intenso durante la puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre. Il ragazzo, infatti, ha risposto in maniera aggressiva ad un’altra gieffina, Simona Ventura è subito intervenuta e ha poi cercato di capire il perché di quella reazione.

Nella puntata del Grande Fratello di lunedì 20 ottobre, Jonas si è reso protagonista di un momento che è subito diventato virale sui social, in cui il gieffino si mostra da un punto di vista differente e piuttosto aggressivo, per il quale viene subito rimproverato da Simona Ventura. La conduttrice, però, dopo aver assistito ad un momento di sconforto del 24enne, ha cercato di capire cosa fosse realmente accaduto.

Jonas risponde male a Grazia e Simona Ventura lo mette a posto

Quello che era partito com un filmato goliardico incentrato su Jonas e il suo essere dubbioso sull'amore e sulla passione, tanto da non capire come muoversi all'interno della casa, si è trasformato in un momento di tensione. Nella clip viene mostrato come il 24enne sia passato dall'interazione con Giulia a quella con Grazia, con l'intenzione secondo qualcuno di puntare a Rasha. Eppure, proprio su Grazia, il gieffino aveva fatto degli apprezzamenti piuttosto espliciti, in cui chiaramente diceva che avrebbe trascorso volentieri una nottata con qualcuno. Finito il filmato, la diretta interessata si sofferma a guardare il ragazzo che prontamente risponde: "Che ca**o ti guardi, stai zitta, muta", e Grazia di contro: "Io muta? Guarda che non è una bella frase", Jonas continua:

Non sono qua a doverti dare spiegazioni, non me ne frega niente, non è un insulto, non è niente di altro di cui io mi debba giustificare. Cosa non è una bella frase? Siamo nel mondo, si ride, si scherza, si gioca, non era mirata a te.

Dallo studio, fino a quel momento in silenzio, forse volutamente, è intervenuta Simona Ventura che ha subito bacchettato il ragazzo per il suo modo aggressivo di rivolgersi alla coinquilina e infatti dice: "Non è il modo di trattare le donne, questo non è accettabile, moderati con le parole. Devi cambiare anche atteggiamento, modera le parole e conta fino a 10″. Jonas, quindi, prende parola e chiarisce: "Mi scuso per questo, mi è partita la vena. In questa settimana ho parlato bene di Grazia, in confessionale ho parlato di lei benissimo e voi lo sapete. Mi scuso per la reazione che ho avuto".

Simona Ventura e il discorso a Jonas

Durante la pubblicità, però, il ragazzo ha una crisi e non riesce a trattenere le lacrime, è agitato per ciò che ha detto e quindi Simona Ventura decide di chiamarlo in confessionale: "Allora Jonas siamo io e te, tira fuori tutto quello che vuoi dire. Mi aiuti a capire?". Il gieffino prova a spiegare cosa sente e dice:

Che io sono una persona con dei valori precisi e tutte queste cose le odio e se poi passo per questa persona qua, che non sono, vado proprio contro i miei valori. Adesso mi è venuto impulsivo di rispondere a Grazia, alzare la voce. Con le donne sono contro queste cose, invece…

La conduttrice cerca di fargli capire che nonostante l'errore commesso, l'importante è riconoscerlo: "Come tutta la tua generazione avete il terrore di perdere il controllo, nella vita si cade, si sbaglia, si recupera, hai chiesto scusa a Grazia, noi ti vogliamo bene, i tuoi compagni ti vogliono bene. Si cade, dopodiché ci si rialza, più forte di prima, fa male, ma poi ci si rialza, ti parlo come parlerei ai miei figli". E ancora lui ribadisce: "Ho un rispetto enorme per la donna, rispondere male davanti a tutti quanti, non è che sono caduto, è stato proprio uno scivolone è stato più che cadere". Interviene anche Sonia Bruganelli, ospite della puntata, che prova a far comprendere al ragazzo come il contesto in cui si sta muovendo sia diverso dal solito e perciò è anche più facile sbagliare: