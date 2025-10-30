Jonas provocatore al GF, chiama Domenico ‘bambino’ e sfida Omer: “Fuori di qui saremmo arrivati alle mani”

Al Grande Fratello Jonas è considerato sempre più un provocatore, tanto che la tensione con Omer è alle stelle. “Non sai quanto mi sarebbe piaciuto combattere con te”, ha detto il modello. E a Domenico: “Hai fatto il bambino davanti a tutta Italia, giochi con Benedetta”.

Tra Omer e Jonas, nella casa del Grande Fratello, non c'è speranza di trovare un punto di incontro. I due concorrenti da settimane continuano a provocarsi con battute e accuse sempre più forti e insistenti, tanto da minacciare di arrivare addirittura alle mani fuori dal reality. Ecco cosa è successo durante la diretta del 30 ottobre e cosa pensano gli opinionisti. In questo complicato rapporto si inserisce anche la figura di Domenico.

Jonas e Omer continuano a provocarsi: "Fuori di qua avrei combattuto con te"

Tra Omer e Jonas, settimana dopo settimana, la tensione è sempre più alle stelle. Come si è visto in un filmato, il modello ha spiegato che fuori dalla Casa probabilmente sarebbe arrivato alle mani con il coinquilino. "Avresti voluto combattere?", gli è stato chiesto. "Non sai quanto mi sarebbe piaciuto", ha risposto lui.

Jonas ha ribadito di non essere in alcun modo invidioso di Omer, mentre lui ha spiegato che il coinquilino continua a provocarlo: "Alza il tuo livello, è molto basso, cresci un po'. Non arriveremo mai alle mani qui, sa che qua dentro non può farlo, ma se vuole può provare ancora". "Sono qui dentro a fare il mio percorso, preferisco passare il tempo con persone che mi piacciono", ha ribadito Jonas. Dallo studio l'opinionista Floriana Secondi ha spiegato di non aver apprezzato il comportamento del modello: "Fai la persona intelligente e adesso gli vuoi mettere la mani addosso e farlo cacciare?". "Io non capisco quello che dici, le persone dovrebbero parlare solo quando hanno qualcosa da dire", ha risposto lui.

Lo scontro tra Jonas e Domenico in diretta

Nella casa del Grande Fratello Jonas ha litigato anche con Domenico per via del suo carattere piuttosto provocatorio e controverso. Il ragazzo si è esposto riguardo alla situazione del coinquilino con la moglie Valentina, ma al diretto interessato questo atteggiamento non è piaciuto: "È una persona arrogante, non deve parlare della mia famiglia. Non sto giocando con Benedetta, è sempre stata una bella amicizia. Hai 24 anni, sei un bambino". Il modello si è difeso e ha detto senza peli sulla lingua cosa pensa di Domenico: "Il bambino l'hai fatto tu davanti a tutta Italia, e se ne sono accorti tutti ed è il motivo per cui non parlo con te. Non sono una persona arrogante, ma sicura delle mie qualità".