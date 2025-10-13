Floriana Secondi al GF è una furia contro Jonas Pepe: “Invidioso e saccente, ti avrei dato una capocciata”

Nella puntata del GF stasera Floriana Secondi si è inserita nel confronto tra Omer e Jonas per attaccare quest’ultimo. “Non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri” ha dichiarato l’opinionista in studio che, senza filtri, ha ammesso che “ti avrei dato io una capocciata”.

La puntata del Grande Fratello stasera si è aperta con un confronto tra Omer e Jonas, i due concorrenti che in settimana hanno litigato arrivando quasi alle mani. Lo scontro si è acceso per l'apertura del forno, ma la tensione tra loro era palpabile già da alcuni giorni. "Qui devono starci le persone a modo, lui non lo è. Non so perché lo avete chiamato" ha dichiarato Jonas in un video trasmesso insieme alle immagini della rissa sfiorata. Durante il faccia a faccia, Floriana Secondi è intervenuta dallo studio per attaccare il modello: "Saccente e invidioso".

L'intervento di Floriana Secondi nel confronto tra Jonas e Omer

In un faccia a faccia, Jonas e Omer si sono confrontati sull'accaduto in settimana durante la puntata del GF di stasera. "Non ci siamo trovati, io non riesco ad avere un canale di comunicazione. Non so il suo vissuto, lo reputo intelligente ma con lui non mi ci trovo" ha dichiarato Jonas. E il suo inquilino ha aggiunto: "Non ci siamo mai capiti, non ci siamo mai parlati. Non gli do la colpa, abbiamo fatto un casino. Mi vergogno per quello che abbiamo fatto".

Nel confronto si è inserita Floriana Secondi che, senza peli sulla lingua, ha inveito contro Jonas: "Al terzo "sti caz*i" ti avrei dato una capocciata in faccia. Te lo dico con il cuore. Hai cominciato tu, lui stava al forno. Sei saccente, non basta leggere due libri per insegnare la vita agli altri. Io ho capito cosa ti spinge a maltrattare Omer, sei invidioso. Ma chi stabilisce chi deve stare in casa e chi no?". Il concorrente, quasi spiazzato, ha risposto: "Mi sono scusato, ci siamo comportati male. Ognuno ha le sue colpe. Le cose si fanno in due. Siamo noi a dover cercare un equilibrio in casa".

La lite finita a "tarallucci e vino"

Terminato il confronto e dopo aver ascoltato il parere di Ascanio, che ha incolpato Omer di aver usato toni poco carini con Giulia, i due concorrenti sono rientrati in salotto in un clima sereno. "È finita a tarallucci e vino" ha commentato Simona Ventura. Poco dopo, però, le telecamere hanno inquadrato Jonas, visibilmente turbato, forse, dalle parole di Floriana Secondi.