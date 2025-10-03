Jonas Pepe smonta il Grande Fratello: “Strategie, coppie false e la gara a chi racconta la tragedia più grave”

Jonas Pepe ha già conquistato gli spettatori del Grande Fratello. Nei primi giorni nella casa ha dimostrato di essere una voce fuori dal coro. Ha etichettato come “false” e “costruite” le coppie nate dopo poche ore e ha notato che alcuni concorrenti fanno a gara a chi racconta i peggiori traumi vissuti in passato.

Nei primi giorni nella casa del Grande Fratello, Jonas Pepe si sta delineando sempre di più come una voce fuori dal coro. Lo studente, modello e esperto di arti marziali si sta mostrando refrattario alle classiche dinamiche del reality. Non ama piangersi addosso raccontando le disgrazie della sua vita e trova fasulle le coppie che si stanno formando sin dalle prime ore.

Jonas Pepe ha manifestato le sue perplessità su alcuni concorrenti del Grande Fratello: "Sembra abbiano degli obiettivi, mi sembrano subdoli". Quindi ha rimarcato come faccia fatica a reputare credibile quel "contatto immediato" che si è instaurato tra alcuni concorrenti: "È strategia". E nei giorni successivi, ha continuato a criticare la vicinanza sentimentale nata subito dopo l'ingresso nella casa tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. In confessionale, infatti, Jonas ha manifestato il suo scetticismo: "Forse è pericoloso iniziare una cosa del genere il primo giorno, è una cosa un po' costruita che secondo me non ha tanto valore. È una cosa falsa, ma perché dobbiamo fare vedere il falso? Siamo qua per fare vedere chi siamo".

Un altro comportamento che ha dimostrato di non tollerare è quello di coloro che stanno tediando i gieffini con il racconto dei loro traumi passati. Un tentativo, secondo Jonas Pepe, di attirare lo sguardo delle telecamere e un blocco nella puntata di lunedì 6 ottobre. Mentre chiacchierava con Francesca Carrara, ha esposto il suo punto di vista:

Non c'è sempre bisogno di dover raccontare queste cose, pareva come se dovessimo ostentare. Tutti quanti hanno l'idea che stare nella casa significhi raccontare tutta la mer** che hanno vissuto.

Francesca gli ha dato ragione: "Sembra una gara a chi ha la storia peggiore". Jonas ha confermato: "Brava". Il suo modo di ragionare sta piacendo molto agli spettatori, che sono stufi delle dinamiche fasulle che per anni hanno preso in ostaggio il Grande Fratello.