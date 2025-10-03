L’assurdo racconto di Jonas Pepe al GF: “Scrissi una lettera al poeta Giacomo Leopardi per rimproverarlo”

Nella casa del Grande Fratello Jonas Pepe si è lasciato andare a un insolito e assurdo racconto. Il modello ha spiegato di aver scritto una lettera al poeta Giacomo Leopardi per rimproverarlo: “Gli ho detto che secondo me non si era impegnato abbastanza per vivere una vita felice”.

Jonas Pepe torna a far parlare di sé nella casa del Grande Fratello. Dopo aver criticato alcuni coinquilini, il concorrente si è lasciato andare a un assurdo racconto riguardante il suo passato. In giardino con Francesco, ha spiegato di aver scritto una lettera a Giacomo Leopardi, famoso poeta del Novecento, quando aveva 19 anni. Non si trattava di un messaggio di ammirazione ma di un rimprovero per un motivo ben preciso.

La lettera di Jonas Pepe al poeta Giacomo Leopardi

Nella casa del Grande Fratello, Jonas Pepe ha fatto un'insolita confessione al coinquilino Francesco. Seduto in giardino a chiacchierare, gli ha chiesto: "Tu lo conosci Leopardi?". E a risposta affermativa del ragazzo, ha poi svelato: "Gli ho scritto una lettera quando avevo 19 anni". "Gli hai scritto una lettera?", ha domandato sorpreso Francesco non capendo come potesse far riferimento al celebre poeta del Novecento. "Lui è nato a Recanati, ha scritto A Silvia, all'Infinito e molte altre cose", ha continuato il modello. Per poi svelare il contenuto del suo messaggio di ‘rimprovero': "In poche parole lo rimproveravo, in maniera rispettosa perché non ero nessuno a 19 anni e non sono nessuno neanche oggi, dicendogli che secondo me non si era impegnato abbastanza per vivere appeno la vita ed essere felice".

Le critiche di Jonas Pepe ai concorrenti scelti dal Grande Fratello

Proprio di recente, Jonas Pepe aveva espresso con sincerità le sue perplessità riguardo ai concorrenti scelti dal grande fratello. "Sembra abbiano degli obiettivi, mi sembrano subdoli", aveva spiegato il modello. I suoi dubbi più grandi riguardano il "contatto immediato" che sembra essersi creato tra alcuni di loro, ad esempio tra Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto. "Forse è pericoloso iniziare una cosa del genere il primo giorno, è una cosa un po' costruita che secondo me non ha tanto valore. È una cosa falsa, ma perché dobbiamo fare vedere il falso? Siamo qua per fare vedere chi siamo", aveva raccontato in confessionale.