Jessica Selassié e Alex Belli al GF Vip Party: “Ha provato a baciarmi, ma mi sono tolta” Durante la festa del Grande Fratello Vip c’è stato un altro tentativo di bacio, oltre a quello appassionato tra Delia Duran e Soleil Sorge. Alex Belli ha provato a baciare Jessica Selassié, che però non ha gradito e lo ha allontanato, tornando da Barù.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La festa a tema giungla organizzata nella casa del Grande Fratello Vip ha portato scompiglio tra gli inquilini. Se Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate appassionatamente in giardino, complice l'atmosfera e l'alcool, anche Jessica Selassiè è apparsa sempre più vicina a Barù e inaspettatamente anche ad Alex Belli, già conteso dalle altre due ragazze.

Jessica rivela che Alex ha provato a baciarla

Da quando è rientrato in casa, alcuni inquilini hanno notato un certo feeling tra l'attore e la principessa, diventato particolarmente evidente durante la festa della scorsa notte. Belli avrebbe provato a baciare Jessica Selassié, ma lei non avrebbe gradito il gesto, come ha raccontato poi a Sophie Codegoni che le ha chiesto come fossero andate le cose:

Sì ci ha provato, davanti a Delia e Soleil. Mi fa: "è tutta la sera che volevo farlo". E io: "ah". Mi sono tolta subito, no cioè con Delia accanto. Perché io pensavo che mi prendeva e basta… invece mi ha proprio preso per fare così (lei fa il gesto del bacio, ndr).

Jessica sempre più vicina a Barù

A parte questo episodio non gradito, Jessica Selassié ha trascorso la maggior parte della serata insieme a Barù, verso cui l'interesse sembra crescere giorno dopo giorno. I due hanno ballato insieme, riso e scherzato, avvicinandosi sempre di più, fino a sfiorare un bacio che, nonostante l'incitamento da parte dei compagni di avventura, non è arrivato nemmeno questa volta. Il nipote di Costantino della Gherardesca infatti non si è lasciato andare nemmeno a un abbraccio con maggiore trasporto, ma ha vissuto il tutto solo come un gioco, cercando forse di non farsi coinvolgere troppo.