Isola dei Famosi, Alvin sbarca a Playa Accopiada e sorprende i naufraghi con una prova ricompensa I naufraghi di Playa Accopiada ricevono l’inaspettata visita di Alvin che lancia loro una sfida: catturare almeno un pesce in 20 minuti per aggiudicarsi un telo utile a costruire una seconda capanna. A gareggiare i fratelli Tavassi e Carmen Di Pietro con il figlio Alessandro. Ci saranno riusciti?

A cura di Elisabetta Murina

L'Isola dei Famosi 2022 è entrate nel vivo: discussioni, primi flirt, coppie che "scoppiano" e naufraghi che devono abbandonare definitivamente l'Honduras. Il primo eliminato ufficiale di questa edizione è stato Antonio Zequila e nella puntata di questa sera, lunedì 4 aprile, potrebbe essercene un altro. Nel frattempo, i concorrenti in gara si affrontano in prove ricompensa per avere qualche beneficio in più durante la loro permanenza sull'Isola.

La visita inattesa di Alvin su Playa Accopiada

Poco prima della puntata che andrà in onda questa sera, lunedì 4 aprile, Alvin è approdato a sorpresa su Playa Accopiada per sorprendere i naufraghi con una prova ricompensa. La posta in palio è un telo per costruire una seconda capanna dove poter dormire e ripararsi in caso di maltempo. La sfida consiste nel riuscire a pescare almeno un pesce, lungo più di 10 cm, in 20 minuti. A gareggiare sono due coppie decise dalla leader della settimana Ilona Staller: i fratelli Tavassi, sbarcati in Honduras da qualche giorno, e Carmen di Pietro con il figlio Alessandro, che in queste settimane sono finiti spesso al centro di discussioni.

La prova non sembra iniziare nel migliore dei modi, con i quattro concorrenti in acqua che non riescono a scorgere nessun pesce sui fondali. Carmen Di Pietro, a un certo punto della sfida, esclama: "Come si lancia l'ama?", facendo scoppiare a ridere i compagni. Nel frattempo, sulla terraferma gli altri naufraghi iniziano a perdere le speranze quando Alvin annuncia che mancano solo 10 minuti e ancora nulla è stato pescato. Quasi sul finire del tempo, però, ecco che Guendalina Tavassi e il fratello riescono a catturare un pesce e a portarlo a riva. La prova è superata e i naufraghi vincono un secondo telo. (Qui il video completo)

Cosa succederà nella puntata del 5 aprile dell'Isola dei Famosi

Stando alle anticipazioni, questa sera un secondo naufrago farà rientro in Italia e lascerà definitivamente l'Honduras. Una coppia tra Blind e Roberta Morise, Carmen e il figlio Alessandro, Jeremias e Gustavo Rodeiguez dovranno abbandonare Playa Accopiada e inizieranno a gareggiare come concorrenti singoli su Playa Sgamada. Ci sarà poi l'ingresso di una nuova coppia formata Silvano Michetti e Nick Luciani de I Cugini di Campagna e non mancheranno poi momenti di confronti e nuove prove per i concorrenti rimasti in gara.