Irritare il pubblico per coinvolgerlo, Malgioglio è l’Alex Belli de Il Cantante Mascherato

A cura di Andrea Parrella

Da due settimane è ripartito Il Cantante Mascherato, lo show condotto da Milly Carlucci che Rai1 ripropone per la terza edizione consecutiva. Dopo due puntate c'è già una certezza: Cristiano Malgioglio. Sin dalla prima puntata è lui l'indiziato principale come volto nascosto dietro alla maschera di Soleluna. La voce e la cadenza dialettale inconfondibili e impossibili da camuffare hanno immediatamente fatto convergere tutti i pronostici su di lui, al punto che i commenti di accompagnamento alle prime due puntate hanno dato sfogo a un sentimento di protesta, quasi la presenza scontata di Malgioglio sotto quella maschera rappresentasse un limite per il gioco stesso, soprattutto se poi ad essere eliminati sono altri personaggi, vedi Cristina D'Avena alla fine della seconda puntata, che parevano più difficili da scoprire.

Guardata con un certo distacco, la presenza/assenza di Malgioglio rischia di essere il vero punto di forza di questa terza edizione del Cantante Mascherato. Un programma mai decollato del tutto, va detto, sospinto da una grande fiammata di entusiasmo iniziale al suo arrivo in Italia nel 2019 che si è poi spenta con il passare del tempo. Tanti i fattori penalizzanti, da un cast che sembra riproporre un riciclo di nomi e volti troppo spesso presenti negli show di Rai1, a una giuria che ha restituito più volte l'impressione di complicare le sorti del programma, anziché renderlo intrigante.

La carta Malgioglio per stravolgere il programma

Ecco perché il presunto Malgioglio rompe la logica stessa del Cantante Mascherato e le sue regole d'ingaggio. Se si parte dal presupposto che il personaggio nascosto dietro la maschera debba essere insospettabile, per dare modo al pubblico e alla giuria di scoprire chi sia tramite degli indizi, in questo caso si adotta una logica esattamente opposta, costruendo attorno all'ipotesi di Malgioglio un'identità talmente evidente e riconoscibile da apparire assodata, lapalissiana, ovvia. D'altronde si parla di un personaggio che è certamente tra i più coloriti, estroversi, eterogenei ed amati della Tv italiana. Non riesce difficile immaginare che l'intera edizione del Cantante Mascherato possa reggersi proprio su questo gioco di verosimiglianza, sull'idea di stuzzicare il pubblico, perché no anche infastidirlo, giocando con la sua pazienza fino allo svelamento finale che sarà il vero momento clou. Perché quello lì sotto sarà anche Malgioglio senza ombra di dubbio, ma non potremo mai saperlo fino a che non lo certificherà il programma.

Il paragone con la telenovela del GF Vip

Sarebbe un'ipotesi interessante, oltre che ambiziosa, quella di plasmare il meccanismo stesso del format in favore di un gioco con il fruitore che esce dal regolamento formale del programma e innesca dinamiche esterne al Cantante Mascherato (la telefonata "infelice" di Caterina Balivo in diretta), rendendosi raccontabile anche attraverso gli altri programmi della rete, alimentando una sorta di caso. Vicenda che non sarebbe dissimile, nella sua teoria, da quella che sta tenendo in piedi il Grande Fratello Vip, da mesi basato sulla telenovela di Alex Belli che esula completamente dal gioco stesso, fino a forzarne totalmente il regolamento. Di base al pubblico queste cose non piacciono e non è un caso che il giochino su Malgioglio si stia criticando con toni simili a quelli contestati al GF Vip. Ma chi ha detto che un programma, per essere seguito, debba per forza compiacere i suoi spettatori?

Irritare il pubblico per irretirlo sembra sempre più un principio alla base della scrittura televisiva di oggi. In ogni caso, che ci sia o meno lui sotto quella maschera, Cristiano Malgioglio ha già vinto Il Cantante Mascherato.