Insulto di Zanicchi a Lucarelli, Fabio Canino: “Offesa volgare e becera, chieda scusa” Il giudice di Ballando con le Stelle sta con la sua vicina di banco, offesa ieri sera da Zanicchi dopo il voto assegnato alla coppia. Canino chiede le scuse da parte della cantante.

A cura di Andrea Parrella

Anche Fabio Canino sta con Selvaggia Lucarelli. Il giudice di Ballando con le Stelle manifesta aperta solidarietà alla collega insultata dalla cantante durante la prima puntata del programma, andata in onda sabato 8 ottobre. "Tro*a", questa la parola rivolta da Zanicchi a Selvaggia Lucarelli dopo il voto che quest'ultima aveva dato a lei e Samuel Peron per giudicare la prestazione in pista della coppia. Un insulto sussurrato nell'orecchio del suo partner, ma a microfono aperto, quindi udibile da casa.

Il messaggio di Fabio Canino

Con un tweet Canino ha condannato le parole di Zanicchi, chiedendo immediate scuse da parte della cantante alla giudice del programma: "Totale solidarietà a Selvaggia Lucarelli – ha scritto Canino – L’offesa volgare e becera di Iva Zanicchi non può passare. Deve chiedere scusa".

Lucarelli che è stata protagonista assoluta della prima puntata, al centro di molti momenti che l'hanno vista coinvolta, sia per ilconfronto con Enrico Montesano, il cui arrivo a Ballando con le Stelle è stato accompagnato da polemiche per le sue posizioni No Vax, sia per la reazione dopo l'esibizione del compagno Lorenzo Biagiarelli.

L'insulto di Iva Zanicchi

Ma in queste ore si parla soprattutto delle parole di Zanicchi. Il tutto è accaduto alla fine dell'esibizione che Iva Zanicchi ha portato sul palco nel corso della prima puntata dello show del sabato sera, guidata dall'insegnante Samuel Peron. La giuria ha mostrato apprezzamento per la prova di Zanicchi e Peron, eccezion fatta proprio per Selvaggia Lucarelli, che ha criticato la loro prova, discutendo anche con Peron, che l'ha accusata di non capire nulla di ballo. Battibecco che si è concluso con un voto impietoso di Lucarelli, che ha dato nientemeno che 0 alla coppia. "Dammi il c***o che vuoi", ha quindi commentato Zanicchi, per poi sussurrare nell'orecchio di Peron l'insulto rivolto a Lucarelli, che è stato tuttavia udibile da parte del pubblico da casa per via del microfono aperto.