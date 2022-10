Selvaggia Lucarelli provoca Montesano sui vaccini a Ballando: “Sei tu quello grande e vaccinato qui” Montesano fa una performance impeccabile, ma Lucarelli non riesce a trattenere la frecciatina sulla polemica no vax che ha travolto l’attore: “Arrivo a Ballando e mi scordo di tutto, anche di tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni”.

A cura di Giulia Turco

A Ballando con le stelle è il turno di Enrico Montesano. L'attore scende in pista senza imbarazzi e dà prova del suo straordinario talento e dell'esperienza nel mondo dello spettacolo. La coreografia scivola via con semplicità e leggerezza, ma non si può dire lo stesso per il giudizio della giuria che, dopo i numerosi complimenti si inceppa su Selvaggia Lucarelli. La giudice non riesce a risparmiarsi una frecciatina sulla questione no vax, per la quale Montesano negli ultimi tempi aveva attirato numerose polemiche.

La frecciatina di Lucarelli a Montesano sui vaccini

Dopo la sua esibizione ballerina, Montesano riceve una standing ovation da parte del pubblico e i complimenti, in primis, dalla padrona di casa. "Mi sembra di aver staccato una stella e di averla portata qua", sottolinea Milly Carlucci. "Lui è il protagonista del cinema, del teatro e della televisione, portarlo qui è un contributo aggiuntivo per il programma". I giudici si esprimono confermando i complimenti, ma quando è il turno di Selvaggia Lucarelli, la giornalista si toglie un sassolino dalla scarpa. "Il mio vero conflitto d'interessi questa sera è con Montesano in realtà", esordisce.

Ballando è bello perché se anche tu hai dei problemi pregressi con una persona, che in questo caso riguarda tutte le cose terribili che tu hai detto negli ultimi due anni, seduta qui una persona si dimentica tutto. O meglio, me lo ricordo, ma mi focalizzo sul ballo e devo dire che c'è mestiere. Quello adulto e vaccinato sei tu qui dentro, tra tutti quanti, eh Montesano?

La polemica no vax che ha travolto Montesano

Quella di Enrico Montesano nel cast dei concorrenti è apparsa sin dall’annuncio come una presenza piuttosto ingombrante. L’attore, durante gli ultimi due anni di pandemia infatti, si è schierato pubblicamente con posizioni no vax. Da sempre propenso alla politica, Montesano si è presentato nelle piazze nelle vestiti di personaggio divisivo in un momento fin troppo caldo per l’opinione pubblica, finendo inevitabilmente nel vortice delle polemiche. Non solo, l’attore aveva promosso un movimento di disubbidienza civile nei confronti dei cittadini, spingendoli a rifiutare di pagare il canone Rai. “Scorporare la quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi”, proponeva.