“Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle”: della Rai disse “fa ca**te immonde” Secondo quanto riporta TvBlog, Enrico Montesano sarebbe tra i concorrenti di Ballando con le stelle. Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato la notizia. Lo scorso anno, l’attore chiese ai NoGreenPass di non pagare il canone Rai.

A cura di Daniela Seclì

"Enrico Montesano torna in Rai, sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle": è TvBlog ad annunciarlo. L'attore, che vanta una lunga carriera sia al cinema che in televisione, da un po' di tempo era più presente sui social che sul piccolo schermo. Nel momento in cui scriviamo, Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato la notizia.

Enrico Montesano, dalla tv alle battaglie NoVax

Enrico Montesano vanta una lunga carriera televisiva che lo ha visto impegnato in programmi importanti come Fantastico, Dove sta Zazà, Quantunque io, più di recente Tale e Quale Show e tanti altri. Inoltre, ha lavorato tanto a teatro e ha recitato in numerosi film come Grandi magazzini, Aragosta a colazione, I due carabinieri, Qua la mano e Il ladrone. Più di recente, si è parlato di lui per le sue posizioni NoVax e NoGreenPass. È curioso che a novembre dello scorso anno, a seguito della stretta del Governo e l'entrata in vigore del Super Green Pass, tramite uno sfogo raccolto da AdnKronos, fece un appello alla disobbedienza civile e tra le altre cose, chiese di non pagare il canone Rai:

Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, scorporare quota abbonamento canone e disdire abbonamento Rai. Non vedere canali generalisti. Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti green pass. Disobbedire, sparire come consumatori! Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!

A luglio dello stesso anno, in un altro sfogo insultò prima Frank Matano, poi parlò di come – a suo dire – sarebbe cambiata la Rai negli anni:

Era un’altra epoca, un pubblico migliore, non rovinato da 30 anni di mer** di queste televisioni private. La Rai per non perdere ascolti è andata appresso, facendo delle cag**e immonde. Ora tutti i leccac*lo del potere parlano, pontificano, fanno le loro trasmissioncine del ca**o, i loro talk show di me**a e ci rompono le scatole.

Non è detto, però, che nel frattempo non abbia cambiato idea.

Già nel 2018 gli era stato proposto Ballando con le stelle

Già nel 2018 la trasmissione Ballando con le stelle aveva manifestato un certo interesse per Enrico Montesano e a TvBlog, l'attore aveva dichiarato: "Per adesso stiamo vedendo; se dovesse succedere mi farebbe piacere. Non mi aspettavo la proposta della Rai, è una piacevole sorpresa. Ne stiamo parlando, se dovesse succedere, sarei il primo ad esserne felice". Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire se Enrico Montesano farà parte del cast della trasmissione di Milly Carlucci, in partenza sabato 8 ottobre.