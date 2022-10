Selvaggia Lucarelli commossa per il ballo del fidanzato Lorenzo Biagarelli a Ballando con le stelle Dopo l’esibizione del suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, Selvaggi Lucarelli si è commossa lasciando fluire le lacrime in diretta tv e facendo anche qualche battuta con un pizzico di gelosia.

A cura di Ilaria Costabile

La prima puntata di Ballando con le stelle 2022 già regala delle emozioni non indifferenti al pubblico che ha potuto assistere ad un evento più unico che raro: la commozione di Selvaggia Lucarelli in diretta tv. Ma non è una performance qualsiasi ad aver provocato questo moto interiore nell'integerrima giurata, bensì la coreografia interpretata dal fidanzato Lorenzo Biagiarelli e la maestra Anastasia Kuzmina, che hanno intrattenuto i telespettatori con una bachata.

La commozione dopo il ballo

Uno dei balli più sensuali e coinvolgenti che si possano interpretare su una pista da ballo e che ha visto protagonisti, proprio Lorenzo Biagiarelli, compagno da più di sette anni della nota giornalista e una delle storiche insegnanti dello show danzante di Rai1. Sarà per il brano che ha accompagnato i movimenti dei due, ovvero una versione di Brividi di Mahmood e Blanco, sarà che vedere la propria dolce metà volteggiare con sicurezza e non poco impegno per impressionare la giuria ha scatenato una forte emozione, fatto sta che Selvaggia Lucarelli non è riuscita a trattenere la lacrime una volta finita l'esibizione e non ha potuto nasconderle al pubblico. "Non lo so perché mi sono commossa" ha sbiasciato con tanto di fazzoletto a tamponarle gli occhi ancora lucidi, dando la parola ai suoi colleghi pronti a giudicare il ballerino.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Il divertimento che sottende alla situazione venutasi a creare è lampante. Tra il pubblico e anche nella giuria si avverte la curiosità di scoprire come si comporterà la giornalista nel valutare la performance della sua dolce metà, che come raccontato nel daytime, l'ha sempre accompagnata in anni e anni di show. La prima a prendere parola è Carolyn Smith che pur complimentandosi ha una richiesta specifica per Biagiarelli: "Sei stato veramente bravo, anche se la coreografia è complicata. Ma ho bisogno di più passione, lo so che hai gli occhi della giuria addosso, ma ho bisogno di questo". I giurati hanno mostrato di essere tutti d'accordo su questo punto, scatenando una battuta di Selvaggia Lucarelli: "Gli altri sono arrivati, due saltelli andava bene, e loro invece lingua in bocca?". Tornando, poi, seria commenta facendo una richiesta particolare ai giurati:

