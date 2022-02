Ilary Blasi svela la data d’inizio dell’Isola dei Famosi 2022 L’Isola dei Famosi sta per tornare e, stando a quanto rivelato da Ilary Blasi ospite nello show di Michelle Hunziker, dovrebbe iniziare il prossimo 21 marzo esattamente una settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Anche quest'anno è stata confermata "L'Isola dei Famosi", lo show di Canale 5 che avrà nuovamente al timone Ilary Blasi, dopo la conduzione dello scorso anno, e che è pronto a tornare in prima serata. Ospite del programma di Michelle Hunziker, la conduttrice ha svelato la data d'inizio della nuova edizione del reality: esattamente una settimana dopo la fine del Grande Fratello Vip. Una staffetta a ritmo serratissimo che vede i gieffini abbandonare la Casa più spiata d'Italia il 14 marzo e, quindi, i naufraghi potranno dare inizio alla loro avventura il 21 marzo e tra i concorrenti ci sono alcune novità.

La nuova edizione dell'Isola dei Famosi

Ormai Mediaset è diventata l'emittente dei reality show e quindi non stupisce che finito uno ne inizi direttamente un altro nuovo, nonostante l'Isola dei Famosi abbia ormai superato la decima edizione. Quindi, ecco che il 21 marzo Ilary Blasi è pronta a gestire i vip che sono pronti a lanciarsi dall'elicottero, per affrontare gli stenti di una vita improvvisata sulle spiagge dell'Honduras, in cui dovranno sopravvivere e dimostrare di avere una grande resistenza di fronte alle sfide che la partecipazione al reality comporta. Inviato di quest'anno, dopo il forfait dell'anno precedente, sarà nuovamente Alvin, ormai veterano del ruolo, che a lui fu affidato anche nelle precedenti edizioni.

Le novità del reality show

Quest'anno, a quanto pare, ci saranno alcune novità in merito alla divisione dei concorrenti che, quest'anno per la prima volta, vedranno anche alcune coppie partecipare, oltre che ovviamente dei concorrenti dal cuore libero. Probabilmente, quindi, l'intento sarà quello di mettere alla prova anche le storie d'amore dei partecipanti, una sorta di ritorno a Temptation Island, ormai un ricordo per il palinsesto Mediaset. Non sono ancora stati resi noti i nomi dei naufraghi, sebbene in questi mesi che precedono la messa in onda dello show, sono state fatte alcune ipotesi relative ai possibili concorrenti, tra cui si vocifera che potrebbero esserci membri della famiglia Rodriguez, nonostante sia Cecilia che Belen abbiano ampiamente dato in fatto di reality e soprattutto dell'Isola, mancherebbero all'appello Jeremia e, a quanto pare, Gustavo Rodriguez.