“Alvin sarà di nuovo inviato all’Isola dei Famosi 2022” La prossima edizione dell’Isola dei Famosi si avvicina e già si fanno i nomi di chi sarà il nuovo inviato, ma dopo alcune voci su Alvise Rigo, pare che il ruolo sarà di nuovo assegnato ad Alvin.

A cura di Ilaria Costabile

Anche quest'anno l'Isola dei Famosi si prepara a tornare in tv, a staffetta con il Grande Fratello Vip che chiude i battenti a metà marzo. Come sempre tra i nomi più attesi c'è quello di colui che ricoprirà il ruolo da inviato, e dopo una serie di voci a riguardo, secondo il giornalista Giuseppe Candela, sarà nuovamente Alvin a recarsi in Honduras tornando al ruolo che aveva lasciato lo scorso anno.

Alvise Rigo non sarà l'inviato

Dopo l'esperienza di Massimiliano Rosolino nei panni di inviato sul posto, un ruolo nel quale l'ex campione si è divertito e che spesse volte lo ha reso protagonista di momenti esilaranti e diventati subito virali sui social, è partita la ricerca al nuovo volto da spedire in Honduras. Si era parlato di Alvise Rigo, infatti, l'ex concorrente di Ballando con le stelle era uno tra i nomi papabili e sembrava fosse già pronto a fare i bagagli per affrontare questa nuova avventura sull'isola più famosa della televisione italiana. A quanto sembra, però, il conduttore e noto speaker radiofonico, Alvin, ha ripreso il posto che per anni è stato suo e, quindi, salvo ulteriori cambiamenti sarà nuovamente lui l'inviato di questa nuova edizione del reality show di Canale 5.

Alvin aveva lasciato lo show nel 2021

Lo scorso anno, però, alla prima conduzione di Ilary Blasi, era stato proprio Alvin a comunicare con un post su Instagram che non avrebbe fatto parte del programma, ricevendo messaggi da parte dei fan più affezionati che già avvertivano la sua mancanza. Il noto volto tv, infatti, aveva dichiarato che la sua era stata una scelta professionale e quindi aveva deciso di abbandonare un ruolo che sembrava essergli ormai cucito addosso, per poter sperimentare e mettersi alla prova in nuove sfide lavorative, lasciando così spazio ad altri e cogliendo al volo l'opportunità di spaziare e muoversi lontano da un programma di cui, in ogni caso, è stato una delle colonne portanti negli ultimi anni.