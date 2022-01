L’Isola dei Famosi 2022, tra i naufraghi due coppie di concorrenti madre-figlio L’Isola dei Famosi sta per partire e alcuni dei naufraghi sarebbero già stati arruolati nel cast. Secondo le indiscrezioni, ci saranno alcune coppie di genitore-figlio. Tra queste anche IIona Staller con il figlio avuto da Jeff Koons.

A cura di Giulia Turco

L’Isola dei Famosi sta per tornare. Il reality di Canale 5 si prepara per portare il pubblico ancora una volta verso le Honduras, dove si svolgeranno nuove settimane di sopravvivenza per i naufraghi. La macchina del programma targato Banijay sta per mettersi in modo e nel frattempo i primi naufraghi sarebbero già stati arruolati.

Chi sono i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022

Stando alle indiscrezioni lanciate da Tvblog, gli autori avrebbero già individuato alcuni volti del mondo dello spettacolo che animeranno le spiagge dell’Honduras. Novità di quest’anno rispetto alla passata edizione è che ci saranno alcune coppie di concorrenti che si metteranno in gioco insieme e, sullo stile di Pechino Express, potrebbero essere due coppie di genitore-figlio. Si tratterebbe di Carmen Di Pietro in coppia con il figlio di Alessandro Iannoni e di IIona Staller insieme al figlio Ludwig Maximilian Koons nato dal matrimonio tra Cicciolina e Jeff Koons, noto artista statunitense. A quanto pare il 29enne aspirerebbe ad entrare nel mondo del cinema.

Chi sono gli opinionisti de L'Isola dei Famosi 2022

Qualche tempo prima lo stesso Tvblog aveva lanciato un'indiscrezione anche sul cast artistico che animerà lo studio milanese del programma. Mentre resta una certezza la conduzione di Ilary Blasi, in quanto agli opinionisti si vociferano i nomi di Vladimir Luxuria e di Nicola Savino, reduce dalla prima stagione di successo del suo programma su Italia 1 Back to school. Due volti già noti all'Isola, che rimpiazzerebbero il trio formato da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, che non aveva convinto lo scorso anno. Niente da fare, probabilmente, nemmeno per Soleil Stasi, già naufraga al reality, che dopo la sua partecipazione alo Grande Fratello Vip, potrebbe restare come opinionista in quel di Cinecittà.