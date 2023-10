Ilary Blasi fan sfegatata di Chi l’ha visto, sulla sua maglia Federica Sciarelli come la Madonna Ilary Blasi non si perde una puntata di Chi l’ha visto?. La conduttrice ha pubblicato su Instagram le foto che la ritraggono mentre guarda la puntata con addosso una maglia con il viso di Federica Sciarelli.

Nella nutrita schiera di fan della trasmissione Chi l'ha visto? c'è anche Ilary Blasi. La conduttrice, se gli impegni glielo consentono, non si perde una puntata. Già in passato aveva espresso il suo apprezzamento per Federica Sciarelli e il programma, punta di diamante di Rai3. Anche nel corso della puntata di mercoledì 18 ottobre, era davanti alla tv.

Ilary Blasi è una fan di Chi l'ha visto da tempo. La passione della quarantaduenne per il programma di Rai3 è cosa nota. Ma ogni volta che ne parla sui social, scaturiscono una serie di ricostruzioni fantasione. C'è, ad esempio, chi è convinto che si sintonizzi su Rai3 per dare un messaggio sibillino sul futuro della sua carriera, che la porterebbe lontana da Mediaset. Alla base della sua scelta di seguire il programma, invece, c'è solo il suo apprezzamento per il lavoro svolto da Federica Sciarelli e dalla redazione di Chi l'ha visto?.

Mercoledì 18 ottobre è andata in onda su Rai3 una nuova puntata di Chi l'ha visto?. Federica Sciarelli ha affrontato numerosi casi di cronaca e di scomparsa: l'omicidio di Pierina Paganelli, la scomparsa di Alessandra Ollari, il caso di Lucia, ragazza scomparsa il 16 ottobre dalla provincia di Napoli e che è stata ritrovata per la gioia del padre che ha ringraziato tutti, dopo l'appello lanciato all'inizio della puntata. Ilary Blasi ha pubblicato due storie che inquadravano il suo televisore sintonizzato sul programma di Rai3. Poi, con due ulteriori foto, ha espresso la sua ammirazione per Federica Sciarelli, indossando una maglia che ritrae la conduttrice nei panni della Madonna, con tanto di tag ai "ChilhaVister", il nome scelto da coloro che amano la trasmissione di Rai3.